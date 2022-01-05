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Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidecek

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldığı davet üzerine önümüzdeki günlerde Ankara’ya gideceğini açıkladı.
Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldığı davet üzerine önümüzdeki günlerde Ankara’ya gideceğini açıkladı.


Katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda buluna Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi.


Muhalefetin KKTC- Türkiye İlişkileri üzerinden bir eleştiri siyaseti yürütmeye çalıştığını belirten Sucuoğlu, “ Yapamayacaksınız dedikleri her şeyi yaptık, Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile görüştük. Davet aldık ve önümüzdeki günlerde gideceğiz. Bundan sonra ne diyecekler bilemiyorum. Anavatan Türkiye bu ülkenin her zaman yanındadır ve olmaya da devam edecektir” dedi.

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