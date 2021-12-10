Başbakan Sucuoğlu: Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitleme gibi bir çalışmamız var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu “Bankalarla görüşüyoruz, Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitleme gibi bir çalışmamız var. Sterlin faizi de yüzde 4 olabilir. Epeyce yol aldık” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu “Bankalarla görüşüyoruz, Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitleme gibi bir çalışmamız var. Sterlin faizi de yüzde 4 olabilir. Epeyce yol aldık” dedi.

"CTP'NİN ÖNERİSİNİN ALTI BOŞ"

Bankalar ile görüştüklerini ve bir çalışmaları olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Zaman herkesin elini taşın altına koymasını gerektirdiği bir zamandır. 4 maddelik bir çalışmamız var. Küçümsenecek bir çalışma değil bana göre, 150 milyon TL’lik bir açılım sağladık, yüzde 13 faizle 6 ay ödemesiz,100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sağladık özel sektöre. Kira bedellerinde Sterlini 12’de sabitledik. Özellikle devlet kısmı tamamen uyguluyor bunu. Stopajı artırdık sterlinde, TL’yi ayni tuttuk.” dedi.

Sterlini 12 Türk Lirası’na sabitlemeyi planladıklarını ifade eden Sucuoğu konuyla ilgili çalışmanın ise halen devam ettiğini söyledi. Sterlin faizinin ise yüzde 4’e sabitlenebileceğini ifade eden Sucuoğlu, vatandaşı rahatlatacak ve bankalar dahil herkesin çıkarına olacak bir formül bulacaklarını söyledi.

CTP’nin önerisini de değerlendiren Sucuoğlu, başka bir para birimine veya Euro’ya geçme konusunun ise altı boş olduğunu düşündüğünü kaydetti.

"ERHÜRMAN BEŞ KİŞİYLE GEZİYOR; BİZ, SALONLAR DOLU ETKİNLİK YAPIYORUZ"

Erken genel seçimle ilgili de konuşan Sucuoğlu, şu an iddialı bir durumda olduklarını söyledi. "Diğer partileri görmedim ama sayın Tufan Erhürman beş kişiyle geziyor. Biz salonlar dolu etkinlik yapıyoruz." diyen Sucuoğlu, UBP’de bu kadar ilgili ve bu kadar heyecana ilk defa tanık olduğunu dile getirdi. İnsanların çabaladıklarının farklında olduğunu kaydeden Sucuoğlu, "Boykot çağrılarını da izliyorum. Bu kişiler biz de değil ama boykot bize zarar vermez." dedi.

"HAYALİM, TEKNİK OKULLARIN ÇOĞALMASI"

'Pandemi döneminde eğitim'e de değinen Sucuoğlu, "Bizim eğitimde yaşadığımız sıkıntıyı tüm dünya yaşıyor." dedi. Çevrim içi sistemde de arzu edilenin eğitimin alınamadığını da kaydeden Sucuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim hayalim teknik okulların çoğalmasıdır. Avrupa ülkelerinde orta okulu bitiren çocukların yüzde 85’i teknik okula gider, yüzde 15’i liseye gider. Ara elamanın iyi kazancı var. Bana göre bizim en büyük sıkıntımız bu. İşsizliğin de en büyük nedeni bu. Bu ülkede bu kadar işsiz öğretmen, üniversite mezunu varsa bizim en büyük sorunumuzun ülke olarak bu olduğunu düşünürüm. Ara elemana ihtiyacımız var ama gençlerimiz bu konulara yönelmiyor. Askerlikte bu konu da büyük etken ama profesyonel askerliğinde bir maliyeti var."

"İMAR PLANI OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ"

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda ilgili odalar ve şehircilikle yaklaşık 4 saatlik bir toplantı yaptığına işaret eden Sucuoğlu, "İlgili belediyelerle de görüştüm. Bu plan oy birliğiyle geçti. Yalnız biz bir fark yaptık, yasada bir tadil yapıp mağduriyet yaşayan vatandaşın mağduriyetini hemen gidermesinin yolunu açtık. Güney Kıbrıs’ta ertesi gün gazetelerde haberler çıktı bu konuyla ilgili. Çevreye hassasiyetim benim çoktur siz de bilirsiniz." dedi.