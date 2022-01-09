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Başbakan Sucuoğlu’ndan Akçakale’de Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

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Başbakan Sucuoğlu’ndan Akçakale’de Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı
Başbakan Sucuoğlu’ndan Akçakale’de Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

Başbakan Faiz Sucuoğlu Turkiye’de Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında meydana gelen terör olayı neticesinde 3 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan mesajında “8 Ocak 2022 tarihinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç’un şehit düşmesiyle, Anavatan Türkiye’mizin yaşadığı acıyı, bizlerde de en kalbi duygularla paylaşıyoruz.

Olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Anavatan Türkiyemize başsağlığı ve sabır dileriz.” dedi.

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