Başbakan Sucuoğlu’ndan Koca’ya Ziyaret

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları kapsamında, üniversiteden sınıf arkadaşı da olan

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa gelişinde Koca, Başbakan Sucuoğlu’nu kapıda karşıladı.



Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, TC ve KKTC arasında sağlık alanında iş birliği ve pandemi süreciyle ortak mücadele kapsamında, yeni dönemde yapılması planlanan projeler gündeme geldi.

Görüşmede, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastanenin temelinin 2022 yılı içinde atılması da kararlaştırıldı.