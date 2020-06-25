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Başbakan Tatar: 1 Temmuz'dan Sonra Ülke Ekonomisi Hareketlenecek

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Mecliste konuşan Başbakan Ersin Tatar muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi
Başbakan Tatar: 1 Temmuz'dan Sonra Ülke Ekonomisi Hareketlenecek

Başbakan Tatar, birinci ekonomik paketin başarılı bir şekilde uygulandığını ve ülkeden olan pandemi depremine rağmen ülkedeki sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini kaydetti.

Bankalar Birliği ve Ekonomik Örgütler Platformu ile sürekli işbirliği içinde olduklarını kaydeden Tatar, ülke ekonomisinin düzelmesi için gerekli adımların atıldığını ve bunların kamuoyu ile paylaşıldığını kaydetti.

Hükümetin, sağlık ve ekonomik alanlarda pandemi sürecindeki başarısının gözle görüldüğünü kaydeden Başbakan Tatar, toplumda bir algı yaratılmaya çalışıldığını ve Kuzey Kıbrıs’ın en güvenilir ada olduğunun dünya tarafından da konuşulduğunu ve bilindiğini belirtti.

Başbakan Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren kapıların açılmasıyla birlikte ülkedeki turizm sektörünün hareketleneceğini ve ülkeye para akışının başlayacağını kaydetti.

İhtiyaç halinde üçüncü ekonomik paketin de açıklanacağını kaydeden Başbakan Tatar, hükümet olarak KKTC’nin pandemi depreminden en az zararla çıkması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

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