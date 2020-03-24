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Başbakan Tatar: 500’e yakın Alman misafirimizi ülkelerine gönderiyoruz

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Başbakan Tatar: 500’e yakın Alman misafirimizi ülkelerine gönderiyoruz
Başbakan Tatar: 500’e yakın Alman misafirimizi ülkelerine gönderiyoruz

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabı üzerinden ülkemizde misafir olarak bulunan ve ülkelerine gönderilmeye başlanan Alman vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı…

Başbakan Tatar, “COVID19 Salgını nedeni ile 14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman Misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz. Şu an ikinci uçağımız da havalanmıştır. Böylelikle an itibarı ile 500’e yakın Alman Vatandaşı ülkelerine doğru yola çıkmıştır. Transferler gün boyunca devam edecektir. Karantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” vurgusu yaptı…

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