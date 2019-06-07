Başbakan Tatar açıkladı, T.C:'den 1,2 Milyar TL Kaynak geliyor

Başbakan Tatar, 695 milyonu hibe, 575 milyonu kredi olmak üzere Türkiye'den 1,2 milyar TL civarında kaynak geleceğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, basına yansıyan 695 milyonu hibe, 575 milyonu kredi olmak üzere Türkiye’den 1,2 milyar TL civarında kaynak beklendiğine ilişkin haberleri değerlendirdi.

Katıldığı bir programda konuşan Tatar, şunları söyledi:

“Bu rakamların içerisinde savunma var, kamu maliyesine katkı var ve yatırımlar var. Bunların toplamı bu rakamlara ulaşır. Eski dönemlerden sarkan ve şuan 2019 yılı için beklenen rakamlarla birlikte bu rakamlar doğrudur. Protokolün takvimlendirilmesi ve protokollerin ortaya çıkmasıyla akış başlar. Bir kısmı 2020’ye sarkar. 2019 yılında hepsinin gelmesi mümkün değil. İlk etapta savunmayı bekliyoruz. Kısa protokol imzalandığında ilk adım o olacak diye düşünüyorum. Heyetler arası toplantıların ardından, haziran sonrası şekillenir diye düşünüyorum.”

Başbakan Tatar, pazartesi günü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la günübirlik gerçekleştirdikleri İstanbul ziyaretinde protokole ilişkin konuları konuştuklarını belirterek, “En kısa zamanda bir rahatlama olacak” şeklinde konuştu.