Başbakan Tatar Akıncı ile yaşadığı “Ayar polemiği” konusunu yeniden Meclis'te gündeme getirdi

Cumhurbaşkanlığı Bütçesine ilişkin konuşmak üzere kürsüye çıkan Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık görevini üstlendiği ilk gün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaretinden sonra basın karşısında yaptığı “Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarına ayar vereceğiz” sözlerini anımsatarak, “Benim söylediğim; Meclis’teki sese kulak vermesiydi. UBP, HP, YDP ve DP olarak Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerimizin farklı olduğuydu. Kendisinin 4 buçuk yıl evvel seçildiğini ve o günden bu güne yaşananları hepimiz gördük. Artık aynı noktada olunmaması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Tatar, “Konuşmalarımıza biraz dikkat edelim anlamında söylemiştim, buradan tekrar ediyorum. Halkın düşünceleri değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da kendi düşüncelerini ifade ederken Meclis’e bakmalı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın “kendi yandaşlarını değil, tüm halkı temsil ettiğini” ifade eden Tatar, “O sözü, bu anlamda söylemiştim. Ama o günden bugüne bir şey değişmedi. Sayın Cumhurbaşkanı federal temelde çözüm pozisyonunu koruyor” dedi.