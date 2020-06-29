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Başbakan Tatar: “Bu vaka bizi de üzdü”

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Başbakan Tatar: “Bu vaka bizi de üzdü”
Başbakan Tatar: “Bu vaka bizi de üzdü”

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den pozitif bir vakanın gelmesini kendilerinin de üzdüğünü belirtti, tespiti yapan sağlık çalışanını kutladı. Tatar, “Pozitif olduğunu bile bile nasıl orada gemiye bindi, geldi” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları ve Hükümet’in tedbirleri çerçevesinde başarı beklentisini belirten Tatar, şu anda çok fazla yolcu getirilemeyeceğini, riskler olduğunu ve beli riskler de alınarak böyle bir karar alma durumunda kalındığını ifade etti.

Pozitif olan bir kişinin 1 Temmuz itibarıyla uçağa, gemiye binemeyeceğini kaydeden Başbakan Tatar, “Belki de bundan önce de birileri girmiştir, bağışıklık kazanmıştır buralarda, bilemeyiz. Bu süreci bu şekilde yönetmek durumundayız” dedi.

“Çok daha fazla test yaparak bu süreci yönetmek durumundayız” diyen Tatar, riskleri minimuma indirme çabasında olduklarını kaydetti. Ülkeye dönmeyi bekleyen KKTC Vatandaşları olduğuna da işaret eden Başbakan Tatar, tüm örgütleri ve sivil toplum örgütlerini dikkate alarak karar ürettiklerini söyledi.

Ekonomik paketle ilgili de konuşan Başbakan Tatar, genel anlamda gidişatın iyi olduğunu savundu. Tüm dünyanın pandeminin yıkımı ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Tatar, “Elinizi vicdanınıza koyun, o kadar yüksek seslerle bizi eleştireceğiniz bir durum yoktur. Nereden nerelere geldik. Bir yerden başlamak lazım. Umudu ortaya çıkarmak için güneyle olduğu gibi kuzeyle de kapıları açmalıyız” dedi.

Kitleri bulabilmenin hiçbir zaman kolay olmadığını söyleyen Başbakan Tatar, buna karşın gereğinin yapıldığını, şu anda elimizde 5 bin test olduğunu, artırılmadı için de çaba harcandığını kaydetti.

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