Başbakan Tatar, Büyükelçi İle Protokolü Görüştü

Başbakan Ersin Tatar, bugün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul ederek bir süre görüştü.
Başbakanlık açıklamasına göre, görüşmede Başbakan Tatar, Ekonomik Protokol konusunda Büyükelçi Başçeri ile görüş alışverişinde bulundu.
Başbakan Ersin Tatar, bugün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul ederek bir süre görüştü.
Başbakanlık açıklamasına göre, görüşmede Başbakan Tatar, Ekonomik Protokol konusunda Büyükelçi Başçeri ile görüş alışverişinde bulundu.
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