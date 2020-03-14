Başbakan Tatar: Ciddi Kararlar Aldık

Başbakan Ersin Tatar, Koronavirüs konusunda hükümetin kriz yönetiminin çok iyi olduğunu ve gerekli önlemleri en ivedi şekilde aldığını ve almaya devam ettiğini açıkladı.

Bu akşam alınan önlemlerin de ülkeyi ve halkı korumak adına alındığını, insanların mümkün olduğunca evlerinde kalması zaruri olmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini belirtti.

Bu akşamki bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan ve yaşananların kolay bir süreç olmadığını, soğukkanlılığa ihtiyaç duyulduğunu ifade en Tatar, fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağının da gerekirse ilan edilebileceğini belirtti.

Hem ülke insanı hem ekonomisi hem devlet yapısı olarak her şeyin enine boyuna düşünüldüğünü dile getirerek, popülist yaklaşımlara, kolaycılığa, hatta konunun siyasete alet edilmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.



Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’den gelenlerin özellikle evlerinde kendilerini gözlemlemesi ve 14 gün dışarıyla bağlantıya geçmemeleri uyarısında bulunan Tatar, hastalığın ilk başlarda negatif daha sonraki günlerde ağırlaşarak pozitif sonuç verebileceğinin bilincinde olunmasını istedi ve bu 14 günlük süreye mutlaka uyulması çağrısı yaptı.

TATAR: CİDDİ KARARLAR ALDIK

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın akşam saatlerinde yaptığı açıklamaları da hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bakın sayın Akıncı ne dedi ‘herkesi evine kapatın’ dedi… Ama o kadar kolay değil 100 bin çalışan var. Dolayısıyla tartıştıktan ve herkes görüşünü söyledikten sonra… Tehlikenin boyutları var, sayın Akıncı dün bizimle görüşürken bu rakamları bize vermedi, öyle rakamlar verdi ki insan bir kez daha düşünür… Biz 23 ülkeden Güneyden de dahil vatandaşların gelmesini yasakladık. Kendi vatandaşlarımızın buraya gelmesi durumunda 14 gün evde gözlemde olacaksın dedik. Bu kadar ciddi kararlar aldık. Sn. Akıncı bunları gördü pek bir yorum yapmadı. Dün burada Güney kapılarını da konuştuk, 2 kapı daha kapattık. Hatta bugün açıklaması da var ‘ben gittikten sonra kapıları da kapattılar’ diye. Niçin kapattık, geriye kalan 3 kapıda daha iyi sağlık hizmeti verilebilsin diye kapattık, ama öyle bir algı yaratılmaya çalışıldı ki sanki hükümet oturdu seyretti ve bu tehlike karşısında hiçbir şey yapmadı. Bu ciddi bir haksızlıktır ve gerçekten işi siyasete bulaştırmaktır. Biz insanlarımızın sağlığına çoluk çocuğumuzun selameti için oturduk ve konuyu değerlendirdik… Temennimiz bu salgın çok büyümez çok büyümeden KKTC bunu aşar ve atlatır. Günün sonunda bu tedbirleri almak zorundaydık ve aldık… Rum tarafında çalışanlar 27 Mart’a kadar işlerine gitmeyecekler, gidip gelirlerse evlerinde 14 gün gözlem altında olacaklar…” ifadelerini kullandı.

ÖZERSAY: ORANTILI VE KADEMELİ OLARAK TEDBİRLER ARTIRILDI

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hükümet olarak sorumluluk bilinciyle hareket ederek, halkın temel ihtiyaçlarını da gözeterek, orantılı olarak kademeli tedbirlerin artırıldığını.

OHAL noktasına gelmeden alınabilecek tedbirlerin Koronavirüs Bilim Kurulu’nun görüşleri ile Tabipler Birliği ve TIP-İŞ görüşlerini de dikkate alarak radikal kararlar ürettiklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta da benzeri kararlar alındığına işaret eden Özersat TC’den KKTC’ye KKTC vatandaşlarının gelebileceğini, ikamet izinli TC vatandaşlarının da KKTC’ye gelebileceğini, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yine KKTC vatandaşlarının gelebileceğini fakat muhaceret izinli olanlar dışında kimsenin KKTC’ye giremeyeceğini belirtti.

Ülkeye girişin 1 Nisan tarihine kadar kapatıldığını ifade eden Özersay, Güney Kıbrıs’a geçen şahısların geri döndüklerinde 14 gün denetime tabii olacaklarını açıkladı.

Pile’de oturan vatandaşların uygulamalardan mağdur olmayacağını da söyleyen Özersay, önümüzdeki 48 saatlik sürede fasıl 156 tahtında, ihtiyaca göre kısmi veya tam sokağa çıkma yasağının Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Dünya genelinde bir salgından bahsedildiğine de işaret eden Özersay KKTC vatandaşlarının mecbur olmadıkça yurtdışına çıkmaması gerektiğini de ekledi.

ÇAVUŞOĞLU: UZAKTAN EĞİTİM ERTELENDİ

Eğitim bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada dün öğle saatlerinde eğitim kayıplarını gidermek adına Pazartesi günü başlatılacağı duyurulan MEB TV ve BRT işbirliğindeki “uzaktan eğitim” modelinin 27 Mart tarihine kadar çalışanların idari izinli sayılacağından dolayı daha ileriki bir tarihe ertelenmesi kararının da Bakanlar Kurulunda alındığını açıkladı.

PİLLİ: “İNTERNET ORTAMINDA ÇOK BÜYÜK BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VARDIR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de 5kişinin halihazırda KKTC’de Koronavirüs’e sahip olduğunu, bunlardan 4’ünün Alman vatandaşı birininse Larnaka üzerinden İngiltere’den gelip KKTC’ye giriş yapan Kıbrıslı bir Türk olduğunu hatırlattı.

Bunun dışında otelde kalan 5 Alman vatandaşı kişinin daha tetkiklerinin sürdüğünü ve İngiltere’den gelen vatandaşın burada temas ettiği kişilerin takip altında olduğunu belirten Pilli, gerekli hassasiyetin gösterildiğini ve Aralık 2019 ayında Koronavirüs’ün görülmeye başlandığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın önlemlerini sıklaştırmaya başladığını açıkladı.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde nöroloji bölümünde bir karantina birimi açıldığını ve 6 yataklı yoğun bakım, dışarıyla bağlantısı olmayan 15 yataklı tek kişilik odaların mevcut olduğunu kaydeden Pilli, dışarıda ve internet ortamında çok büyük bir bilgi kirliliğinin söz konusu olduğunu ve bunlara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Pilli, sağlık personelinin özverili şekilde çalıştığını, tüm gerekli tıbbi malzeme ihtiyacının tam olduğunu kaydeden Pilli, hem sağlık personelini hem halk sağlığını koruyacak tedbirlerin alındığını belirterek, solunum cihazlarının da 2-3 gün içerisinde 2 katına çıkarılacağını söyledi.

KKTC’de bu hastalığı çok az bir kayıpla atlatmayı umduklarını söyleyen Pilli, tedavi gören hastaların da durumunun iyi olduğunu ve şu ana kadar hiçbirinin solunum cihazına ihtiyaç duymadığını anlattı.

“1102 HATTI VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE, BİZİ ARASINLAR BİZ GİDELİM”

Özellikle 60 yaş ve üzerinde hastalığın daha ağır seyredeceğinden, özellikle bu yaş grubunun mümkün mertebe evinde oturması çağrısında bulunan Bakan Pilli, vatandaşların herhangi bir ihtiyacı olması halinde Sağlık Bakanlığı’nın “1102” numaralı hattından yardım isteyebileceğini, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşlara yardım etmek için hazır olduğunu vurguladı.

Tahlil yapmak için kit sıkıntısı da olmadığını belirten Pilli, herkesin kendi sorumluluğunu ve hiyen şartlarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi ve Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara her türlü yardıma hazır olacağını yineledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya, İtalya ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk öğrenci ve doktorlar olduğunu belirterek, o ülkelerde yaşanan tecrübeleri sürekli olarak bilgi alarak dinlediklerini ve KKTC’deki hareketlerini bu doğrultuda planladıklarını aktardı.

“MAĞUSA HASTANESİNDE TEK KİŞİLİK ODALAR HALİNDE 130 KİŞİLİK KAPASİTE…”

Bir soruya karşılık Gazimağusa’daki hastanede 130 yatak kapasitesi olduğunu belirten Pilli, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre bunların vakalara uygun olarak tek kişilik odalar olması gerektiğini ve öyle olduğunu fakat ilerleyen süreçte daha başka uygulamaların da gerekirse devreye sokulabileceğini ifade etti.