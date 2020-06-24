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Başbakan Tatar DAÜ Rektörü Hocanın’ı kabul etti...Tatar: “DAÜ ülkenin en önemli eğitim kurumlarından biri”

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Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kabul etti.
Başbakan Tatar DAÜ Rektörü Hocanın’ı kabul etti...Tatar: “DAÜ ülkenin en önemli eğitim kurumlarından biri”

Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, DAÜ’nün ülkenin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğuna işaret ederek, Hocanın’ın aldığı destek ve kendisine duyulan güven sayesinde DAÜ’yü daha da ileriye taşıyacağına inanç belirtti.

Pandemi döneminde ülkede büyük sıkıntılar yaşandığını ve yaşanmaya devam edileceğini ifade eden Başbakan Tatar, bundan 3 hafta kadar önce DAÜ’ye yaptığı ziyarette online eğitim sisteminin süratle kurulduğunu gördüğünü söyledi.

Online sistemle eğitimin aksamadan devamının önemine vurgu yapan Başbakan Tatar, bunun pandemi döneminde oluşabilecek bazı sıkıntıların aşılabilmesi için yerinde ve başarılı bir uygulama olduğunu kaydetti.

Normalleşme süreci içinde 1 Temmuz’da ülkeye karantinasız uçuşların başlayacağına dikkat çeken Başbakan Tatar, öğrencilerin yurtlarda karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebildiklerini, ancak orada da bir açılıma gidileceğini belirtti.

Alınan tedbirlerle ülkede korona vakasının sıfırlandığını söyleyen Başbakan Tatar, bu sayede ülkeye öğrencilerin ilgisinin artabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Pandemi sürecinde elde edilen başarının bir fırsata çevrilebilmesinin önemine değinen Başbakan Tatar, DAÜ’nün eğitimde yapacağı ve öncülüklerin kendilerinin gururu olacağını kaydetti.

Başbakan Tatar, Hocanın ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi.

HOCANIN

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da,DAÜ’nün KKTC’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu söyleyerek, rektörlük seçim süreci hakkında bilgi verdi.

DAÜ’nün KKTC’nin en önemli bilim yuvalarından biri olduğuna işaret eden Hocanın, görevi olgun ve demokratik bir şekilde devraldığını, değerli kişilerle yarıştığını, DAÜ’yü el birliği ile daha ileriye götürmek için çalışacaklarını kaydetti.

Yasa, tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde, ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Hocanın, ülkeye faydalı, rasyonel, plan odaklı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Konuşmalar sonunda Hocanın, Başbakan Tatar’a hediye takdim etti.

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