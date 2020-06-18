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Başbakan Tatar Eczacıların taleplerini dinledi

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Başbakan Tatar Eczacıların taleplerini dinledi
Başbakan Tatar Eczacıların taleplerini dinledi

Başbakan Ersin Tatar, Meclis önünde eylem yapan Eczacılar Birliğinin taleplerini dinledi.

Başbakan Tatar, taleplerin Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini ve en erken zamanda gerekli adımların atılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yasa değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından yasa tasarısını Bakanlar Kuruluna götüreceğini kaydetti.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ise, Başbakan ve Sağlık Bakanına taleplerini içeren bir dosya verdi.

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