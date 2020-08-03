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Başbakan Tatar: Ekonomik açılımlarımızı başarıyla sürdürmekteyiz

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Başbakan Tatar: Ekonomik açılımlarımızı başarıyla sürdürmekteyiz
Başbakan Tatar: Ekonomik açılımlarımızı başarıyla sürdürmekteyiz

Başbakan Ersin Tatar bayram ziyaretleri çerçevesinde Yeşilyurt bölgesini de ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.

Başbakan Tatar ziyarette pandemi döneminde aldıkları tedbirler ve yaptıkları  çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi vererek, halkın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Konuşmasında KKTC’nin turizm ve yüksek öğretim adası olduğuna vurgu  yapan Başbakan Tatar, normalleşme sürecinin gerekliliğine işaret ederek,  halkın rahat olmasını, yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirlerin yerinde olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar ekonomik açılımın başarıyla sürdüğüne de dikkat çekerek, “fevkalede iyi bir noktaya gelmekteyiz” dedi.

Başbakan Tatar, “pandemi döneminde alınan tedbirlerle ekonomik açılımlarımızı da başarıyla sürdürmekteyiz. Bakıldığında fevkalede iyi bir noktaya gelmekte olduğumuzun altını vurgulayarak belirtmek istiyorum. Çünkü dünyada ekonomiler daralırken yani Amerika’da ekonominin daralması yüzde 30’un üzerinde bir rakam dolayısla çok büyük bir daralmadan bahsediyoruz ama KKTC’de bizim yaptığımz çalışmalar ve Türkiye’nin de desteği ile böyle büyük bir daralmanın olmadığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki normalleşme sürecinin hızlı hızlı eski boyutlarına gelmesi ile çok büyük bir sıkıntı yaşamadan bütün bu tedbirlerin meyvesini görmeye başlayacağımızı umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Halkın geleceğe güven ve umutla bakmasını isteyen Başbakan Tatar , KKTC’nin  gerek kıbrıs politikası gerekse Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bağlamında yapacağı çalışmalarla çok daha iyi bir noktaya gelebileceğine inanç belirtti.

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