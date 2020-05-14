Başbakan Tatar: “en kötü günler geride kaldı, çeşitli ekonomik programların uygulanmasına odaklandık”

Başbakan Ersin Tatar, koronavirüs salgınıyla ilgili en kötü günlerin geride kaldığını belirterek “Esas olan KKTC’nin gelişmesi ve kalkınmasıdır. Çeşitli ekonomik programların uygulanmasına odaklandık” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Belediyesini ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile bir görüşme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte başladıkları ziyaretleri çerçevesinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaretinde, kapalı Maraş ve Gazimağusa ile ilgili diğer konular konuşulurken, koronavirüsle mücadelede belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan İsmail Arter’i kutladı ve teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar’a ziyaretinde Gazimağusa Milletvekilleri Ersan Saner ve Resmiye Canaltay ile Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener eşlik etti. Başbakan Tatar, Gazimağusa Belediyesi’nin ardından gıda yardımı için paketlerin hazırlandığı ve maske üretiminin yapıldığı Mağusa Gelişim Akademisi’ni de ziyaret etti.

Başbakan Ersin Tatar, 2 aylık koronavirüs süresince çok fazla dışarıya çıkamadıklarını, Başbakanlık’ta sıkıntıları ve sorunları yönetmekle meşgul olduklarını ifade ederek, ancak normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ziyaretlerin başladığını söyledi.

Başkan İsmail Arter ile sürekli temas halinde olduklarını, KKTC’nin önemli şehri Gazimağusa’nın kalkınması, gelişmesi, sorunlarının aşılması için yapacakları değerlendirmeler ve alacakları kararlar olduğunu söyleyen Tatar, Gazimağusa Belediyesi’ne bu anlamda bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“MARAŞ’I AÇMAK HÜKÜMETİN PROJESİ… BİR KOMİSYON KURULMASINDA FAYDA VAR”

Gazimağusa’nın hem turistik hem de kültürel olarak zengin bir şehir olduğunu, hükümetin bir projesinin de kapalı Maraş’ın açılabilmesi olduğunu, bu konudaki çalışmaları sürdürmek istediklerini ifade eden Başbakan Tatar, bir komisyonun kurulmasında fayda olacağını düşündüklerini söyledi.

Başkan İsmail Arter ve meclis üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Tatar, merkezi hükümetle belediyenin birlikte değerlendirmesiyle sıkıntıların aşılması için kararlar üretmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade etti.

Koronavirüsle mücadelede Gazimağusa’da yapılanlardan dolayı Başkan İsmail Arter’i kutlayarak genelde KKTC’de başarı elde edildiğini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

“Sağlık çalışanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla ve tabii ki belediyelerimizle, belediye çalışanlarının da çok büyük katkıları olmuştur. Halk sağlığı dediğimizde temizlik, hijyen ortamlar ve bir takım yeni düzenlemelerle hayatın normale dönüşünde belediyelerimize ve belediye çalışanlarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Gazimağusa Belediyesi de bu başarılarda ön plana çıkan bir belediyemizdir. Bu duygularla sizleri tebrik etmek istiyorum. Gaizmağusa halkına bir kez daha buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gazimağusa’nın hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum.”

“EN KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI”

Esas olanın KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması olduğunu, çeşitli ekonomik programların uygulanmasına odaklandıklarını belirten Tatar, “En kötü günler geride kalmıştır. Önemli olanın birkaç ay içinde plan ve programla turizm, yükseköğretim gibi çeşitli sektörlerin açılmasıdır, tabii ki konut sektörü de önemlidir” dedi.

İMAR PLANI

Tatar, imar planı çalışmalarında da toplantılar yaptıklarını, bu konuların tekrar gündeme gelmesinin yararlı olacağını kaydederek “Çünkü hayat devam ediyor. Askıya alınan işlerin tekrar düzenlenmesi ve imar planının da bir noktaya bağlanması gereklidir. Emirname ile bu işin sürdürülmesi mümkün değildir. O anlamda da çalışma için talimat verdim ve İçişleri Bakanlığı ile bu çalışmanın yapılması gerektiğini paylaştım” diye konuştu.

Hem belediyeler hem bölge milletvekilleri ile sık sık istişarelerde bulunmak ve zamanı iyi değerlendirmenin en büyük temennileri olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, bugünün esas konusunun normalleşmenin devam etmesi olduğunu, maskeli ve mesafeli yaşam ve yeni düzenlemeler ve halkın da kurallara uymasıyla bu süreci başarıyla atlatacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

PİLE İÇİN DEĞERLENDİRME

Başbakan Ersin Tatar, Pile’deki eylemle ilgili sorulan bir soru üzerine, Pile halkı ile sürekli temasta olduklarını, Sağlık Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları değerlendirmelerde bir takım sıkıntılar olduğunu bildiklerini, KKTC’nin şu anda izole durumda olduğunu ifade ederek, Pile halkının sağlık sorunlarıyla ilgili ambulans ve diğer araçlara izin verilerek gidiş geliş olduğunu, önümüzdeki günlerde yapacakları değerlendirme sonrası açıklama yapacakları bilgisini verdi.

ARTER: “KORONAVİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENEREK İŞLERİ YOLUNA KOYACAĞIZ”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, Başbakan Ersin Tatar’ın Gazimağusa’yı ve belediyeyi ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını ve onurlandıklarını ifade ederek, iki aydan beridir hiç beklenmeyen bir şekilde dünyayı saran koronavirüs pandemisinin dünyaya neler çektirdiğini hep birlikte gördüklerini, ülke olarak da çok zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Arter, günün sonunda hem dünyaya hem de ülkeye bakıldığında ülkenin bu salgından en az hasarla çıktığını gördüklerini ve bu durumdan da çok mutlu olduklarını belirterek, “En başta hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda bu krizi iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bizler de hükümetin aldığı kararları harfiyen uygulama noktasında üstümüze düşen görevi yaptık. Kaymakam ve Polis Müdürlüğü istişare içinde İlçe Emniyet Kurulu’nda kararları günbegün takip ederek uygulamıştır. Bölge milletvekillerini de koronavirüsle ilgili bilgilendirip görüşlerini aldık ve gerekli tedbirleri uygulayarak bugünlere geldik “dedi.

İçinde bulundukları şartlardan dolayı diğer projeleri ertelediklerini ifade eden Başkan İsmail Arter, koronavirüsle yaşamayı öğrenerek diğer işleri de yoluna koyacaklarını ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi ve hükümetin zaten sıkı bir işbirliği içinde olduğunu, bundan sonra da bunun devam edeceğini söyledi. Başkan İsmail Arter, bu sıkıntılı dönemde Gazimağusa Belediyesi’ne verdiği destekten dolayı Başbakan Ersin Tatar’a teşekkür etti.