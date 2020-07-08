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Başbakan Tatar, eylem yapan esnaf ve zanaatkarlar odası üyelerinin yanına giderek görüştü

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Başbakan Tatar, eylem yapan esnaf ve zanaatkarlar odası üyelerinin yanına giderek görüştü
Başbakan Tatar, eylem yapan esnaf ve zanaatkarlar odası üyelerinin yanına giderek görüştü

Başbakan Ersin Tatar Başbakanlık önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyesi, Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği ve Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği üyelerinin yanına giderek sorunları dinledi.

Başbakan Tatar, Başbakanlık önünde bulunan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ve Genel Koordinatör Hürrem Tulga’nın da aralarında yer aldıı eylemilerle görüştü.
Mahmut Kanber görüşmede Başbakan Tatar ‘a sorunlarını ve taleplerini aktardı.

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