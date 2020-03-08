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Başbakan Tatar, Geleneksel Mart 9’u Pikniği’ne katıldı

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Başbakan Tatar, Geleneksel Mart 9’u Pikniği’ne katıldı
Başbakan Tatar, Geleneksel Mart 9’u Pikniği’ne katıldı

Geleneksel Mart 9’u etkinlikleri bu yıl da gerçekleştirildi.

Bedi’s Piknik Alanı’nda yer alan etkinliğe katılan Başbakan Tatar böylesi günlerin siyasetten öte dostların bir araya gelmesi için anlamlı olduğunu belirterek, kadınların da gününü kutladı.

Etkinliğe Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra çok sayıda parti mensubu da katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, BRT’ye yaptığı açıklamada, böylesi gunlerde halkla iç içe olmanın, onlarla vakit geçirmenin Kıbrıs kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, bu çerçevede bugün Mersinlik-Akova- Yeniboğaziçi gibi bölgelerde halkla birlikte olup aile birliğini gördüğünü söyledi.

Tatar sadece siyaseten değil, insan olmak, toplumun bir bireyi olmak ve toplumla iç içe olmanın, Kıbrıs Türk Halkının bir kültürü olduğunun altını da çizdi.

Vatandaşlar da BRT’ye gün dolayısıyla görüşlerini belirterek, tüm aile bir arada, geceden yapılan hazırlıklarla, bahar tadında, gönüllerince bir gün geçirdiklerini ifade ettiler.

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