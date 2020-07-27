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Başbakan Tatar, grevdeki sendikalarla görüşüyor

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Başbakan Ersin Tatar, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve giden sendika yetkilileriyle bir araya geldi.
Başbakan Tatar, grevdeki sendikalarla görüşüyor

Başbakan Ersin Tatar, ülkeye girişlerde yapılan PCR sonuçları çıkana kadar yolcuların karantinaya alınması yönündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle greve giden sendika yetkilileriyle bir araya geldi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nun tamamlanmasının ardından saat 16.00 sıralarında başlayan görüşmede, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de bulunuyor.

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika, bugün Ercan Devlet Havalimanı önünde basın açıklaması yapmış, hükümete taleplerinin karşılanması için 13.00’e kadar süre vermiş, bu konuda somut adım atılmaması nedeniyle saat 13.00’te greve başladıklarını duyurmuştu.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası,  grevin saat 24.00’e kadar süreceğini de açıklamıştı.

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