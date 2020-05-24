Başbakan Tatar: Halkımızın ve tüm İslam aleminin Bayramını kutluyorum

Başbakan Tatar, içinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi döneminde, tüm insanlık ve toplumumuz için sevgi, saygı, birlik, dayanışma, yardımlaşma ve tüm insani değerlerin daha da önem kazandığını belirterek ‘Bayramın diğer tüm zamanlarda olduğu gibi ülkemizde, Anavatan Türkiye’de ve İslam aleminde en iyi şekilde, sağlık, huzur ve güven ortamında geçmesini diliyorum’ dedi.

Başbakan Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Ramazan Bayramını, dünyada ve bölgemizde çok önemli gelişmelerin ve zorlukların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemiile mücadele ve beraberinde gelen küresel ekonomik krizin etkilerine çözüm üretme gayesiyle hepimiz zorlu bir süreçten geçmekteyiz.

Ramazan Bayramını kutladığımız bu anlamlı günlerde, ülkemiz için güzel dileklerde bulunurken aynı duyarlılıkla, dünyada ve bölgemizdeki komşu ülkelerde de bayramın öncelikle sağlık, barış, huzur ve güven ortamında kutlanmasını temenni ederim.

Bizler huzur ve güven ortamının korunması, halkımızın gelecekte daha aydınlık günlerde bir yaşama kavuşması için tüm gücümüzle uğraş vermekteyiz.

Hükümetimiz, üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkımızla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde halkımıza hizmet için canla başla çalışmaktadır.

Devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Başbakan Tatar, zamanında ve doğru olarak aldıkları kararlar ve halkın duyarlılığı neticesinde koronavirüsle mücadele sürecinde belirli bir başarı elde ettiklerini ifade ederek ‘Toplumsal mesafeyi koruyarak, maskelerimizi takarak, hijyeneönem vererek, dünyayı ve bölgemizi takip ederek, bilime önem vererek koronavirüsle mücadelemizi aksatmadan sürdüreceğiz’ dedi…

‘Hayatı normalleştirme, açılma sürecinde de önceliğimiz sağlık olacaktır.

‘Önümüzdeki günlerde ekonomimizi canlandırmak için başlattığımız yoğun çabalarımızı daha ileri noktalara taşıyacağız ve Kıbrıs Türk Halkı mutlaka layık olduğu refah seviyesine ulaşacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması, birlik, dayanışma ve huzur içerisin de geçmesini diler, tüm Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım’ dedi.