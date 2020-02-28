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Başbakan Tatar: Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor

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Başbakan Tatar: Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor
Başbakan Tatar: Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangının ardından hastaların bir kısmı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ile Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildi.

Başbakan Ersin Tatar, YDÜ Hastanesi’ne giderek, buradaki hastaları ziyaret etti ve durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra burada basın toplantısı düzenleyen Tatar, yangının bir kablonun ısınması nedeniyle meydana geldiğinin düşünüldüğünü ifade ederek, hastaların diğer hastanelere tahliye edildiğini, tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Tatar, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altında olan 42 hasta ve 11 de bebek bulunduğunu kaydederek, erken doğum nedeniyle hastanede bulunan bu bebekler ve YDÜ’ye tahliye edilen hastaların bakımlarının en iyi koşullarda devam ettiğini söyledi.

2 hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildiğini vurgulayan Tatar, üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye’deki şehit haberlerinden dolayı yüreklerin bir kez daha acıdığını da ifade eden Başbakan Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet, Türk ulusuna sabır diledi

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