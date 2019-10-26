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Başbakan Tatar, Hatay’da zeytinyağı festivaline katıldı

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı mücadelesinde her zaman Kıbrıs Türk’ü olarak yanındayız” dedi.
Başbakan Tatar, Hatay’da zeytinyağı festivaline katıldı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde belediye ve kaymakamlık işbirliği ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Geleneksel Zeytinyağı Festivali’ne KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, belediye başkanları, Prof. Dr. Canan Karatay ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Toygarlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen zeytin hasadı ile devam etti. Burada konuklara yeni mahsul zeytinyağı ile yeşil zeytin ikram edildi.

Zeytin hasadını ardından Altınözü Belediyesi’nde düzenlenen sergiyi gezen KKTC Başbakanı Tatar, “1974’ten itibaren bu bölgelerden KKTC’ne yerleşen ve siyasi ve ekonomik mücadelemize destek olan kardeşlerimizin yurdu olan Hatay’ı ziyaret etmek, özellikle Altınözü’nde olmak bizim için gurur vericidir” dedi.

Kıbrıs Türkü olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı mücadelesinin her zaman yanında olduklarını belirten Tatar, “Milletimizin bütünlüğü, gücü ve Doğu Akdeniz’deki bu önemli bölgede son yıllarda gelişen olaylarla birlikte Türkiye’mizin bizlerle beraber yaptığı çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede bir lider olarak yoluna devam edebilmesi, güçlenebilmesi bizim birlik ve beraberliğimizden geçmektedir. Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman bu duygularla yaşamımızı devam ettirmekteyiz” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir kez daha şükranlarını sunduklarını belirten Tatar, “Dünyada ilk kez Amerika ile Rusya’nın beraber hareket ettiği, onay verdikleri bir olay yaşanmış burada, bu da Türkiye’mizin gücünü ve büyüklüğünü göstermektedir. Doğru harekat, haliyle bölgede huzur, Türkiye’mizin güvenliği, huzuru ve barışı, bölge halkının huzuru, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de huzuru anlamındadır.”

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