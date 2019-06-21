Başbakan Tatar: Hepimiz ülkemiz ve devletimiz için çalışıyoruz

Başbakan Ersin Tatar, "Hepimiz, ülkemiz devletimiz için çalışıyoruz, halkımızın refahını yükselteceğiz. Buradaki gönül birliğini birlikteliği görünce buna daha da çok inanıyorum" dedi.

Tatar, bilişim ve inovasyon ile birlikte turizm eğitim tarım her alanda kendilerini geliştireceklerini, Su projesi gibi Kablo ile elektrik projesini de hayata geçireceklerini ve bilişim adası hedefini yakalamak için enerji maliyetlerini düşüreceklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Kobi zirvesinde yaptığı konuşmada, zirveye katılan emek veren herkese teşekkür etti.

Tatar, verimli bir toplantı olduğunu, burada YAGA Başkanı Sertoğlu ile Tufan Erhürman'a teşekkür ettiğini ifade ederek, " Ben bu programı hazır buldum, Erhürman'a teşekkür ederim. Ama biz hep birlikteyiz" dedi.

Tatar, "Ülkede siyasi istikrar olmayabilir ama hepimiz ülkemiz devletimiz için çalışıyoruz halkın refahını geliştireceğiz bu gönül birliğini birlikteliği görünce daha da çok inanıyorum" diye konuştu.

Tatar, ülkede kalkınma ve gelişme için kaynak, mevzuat, güvenli ortam, yatırımcılara güven vermenin, TC'nin desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Partisi UBP'nin devletin geliştirilmesine ve TC ile ilişkilere çok önem verdiğini, ancak yabancıların hep engel olduğunu, spora bile engel olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye'nin bütün sıkıntı ve sorunlara rağmen hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti.

Tatar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliğinde Türk milletinin haklarını korumak ve KKTC'nin gelişmesini refahını ve sürdürülendir bir yapı oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.

Bu topraklardaki varlıklarını ve devleti yüceltmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Tatar, TC ile birlikte yapılan çalışmaların kendilerine moral verdiğini, ülkede fert başına düşen milli geliri artıracaklarını söyledi.

Kıbrıs’ın dünyanın en güzel adalarından biri olduğunu belirten Tatar, bilişim inovasyon ile turizm eğitim tarım her alanda kendilerini geliştireceklerini, Su projesi gibi Kablo ile elektrik projesini de hayata geçireceklerini kaydetti.

Tatar, Bilişim adası hedefi ile enerji maliyetlerini düşürmek için de çalışacaklarını belirterek, Zirveye katkısı olan herkese teşekkür etti, "Başarı hepimizin başarısı olacak" dedi.