Başbakan Tatar, Iain Duncan Smith ile görüştü

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Muhafazakâr Partisi Chingford & Woodford Milletvekili Iain Duncan Smith ile bir araya geldi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Muhafazakâr Partisi Chingford & Woodford Milletvekili Iain Duncan Smith ile bir araya geldi.

Tatar, Smith ile İngiltere Parlamentosundaki makam odasında görüştü.

“ÜMİT VERİCİ BİR GÖRÜŞMEYDİ”

Tatar, görüşme sonrası kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı kısa değerlendirmede, son derece verimli ve ümit verici bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birçok konuda muhafazakar partinin önemli ismi ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Tatar, bu konuda çabaların devamı durumunda birçok soruna çözüm bulunabileceğine inandığını ifade etti

Kıbrıslı Türk toplumuna yönelik büyük bir desteği olduğunu bilinen Smith, özellikle direk uçuş seferleri konusunda İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin destekçisi.