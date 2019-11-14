Başbakan Tatar, INTERPOL belgesini 'espri' olsun diye istetmiş

PGM Müdürü Manavoğlu'ndan istediği INTERPOL belgesi ile ilgili Türkiye medyasına konuşan Başbakan Tatar, "Belgeyi espri olsun diye istedim" ifadelerini kullandı.

PGM Müdürü Manavoğlu'ndan istediği INTERPOL belgesi ile ilgili Türkiye medyasına konuşan Başbakan Tatar, "Belgeyi espri olsun diye istedim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ben yıllar önce Polly Peck’te çalıştım, Asil Nadir döneminde. Asil Nadirin olayları ile ilgili siyasette beni de oraya bulaştırmaya çalışıyorlar. 'O tarihlerde sen de Asil Nadir ile beraber çalıştığın için hakkında dava var. Dolayısıyla günün birinde buna cevap vereceksin' şeklinde benim muhaliflerim hep bana bu konuyu kullandılar. Ben de espri olarak yazdım ve hiçbir şey yok alın buyurun dedim.”