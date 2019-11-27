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Başbakan Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunuyor

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Başbakan Ersin Tatar, bugün İstanbul’da temaslarda bulunuyor. İstanbul’a dün öğleden sonra giden Başbakan Tatar, temaslarına dün akşam başladı.
Başbakan Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunuyor

Başbakan Ersin Tatar Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde uluslar arası işbirliği platformu tarafından düzenlenen 10. Boğaziçi Zirvesi’nin gala yemeğine katıldı.

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılacak olan Başbakan Tatar, zirvenin açılış konuşmasını yapacak.

Başbakan Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam Strazburg’a geçecek.

Başbakan Tatar, Strazburg temaslarınınardından Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek. (BRT)

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