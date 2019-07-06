Başbakan Tatar: Kamu maliyesinin yükünü azaltmak için bazı tedbirlerin alınması şart!

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1’nci Ekonomi Konferansı devam ediyor. Formda konuşan Başbakan Ersin Tatar, , kamu maliyesini yükünü azaltmak için bazı tedbirlerin alınmasının şart olduğunu kaydetti.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1’nci Ekonomi Konferansı devam ediyor. Formda konuşan Başbakan Ersin Tatar, , kamu maliyesini yükünü azaltmak için bazı tedbirlerin alınmasının şart olduğunu kaydetti.

Tatar, ekonominin büyümesi için rekabet gücünün yaratılması, istikrarlı hükümet gerektiğini, kamu reformu şart olduğunu kaydetti .. “KKTC’ye her alanda geliştiğine işaret eden Tatar, Yarım asırdır Kıbrıs Türkü Türkiye’nin desteği ile bir başarı öyküsü yazmıştır. Bunu kimse yadsıyamaz”.dedi.

Başbakan Tatar, sektörlerin gelişmesi için istikrar güvenli ortam girişimcilik ruhuna ihtiyaç olduğunu, iş insanlarına büyük önem verdiklerini de vurguladı.