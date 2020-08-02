Başbakan Tatar, Kurban Bayramı kapsamında Girne Doktor Akçiçek Hastanesini ziyaret etti

Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nin 80 yatak kapasitesiyle bölgeye çok büyük hizmet verdiğini ve hastaların da aldıkları hizmetten memnun olduğunu dile getiren Tatar, hastane personelini özverili çalışmalarından dolayı kutladı .

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kurban Bayramı çerçevesinde, Sağlık Bakanı Ali Pilli , UBP Genel Sekreteri Ersan Saner , UBP Girne İlçe Başkanı Milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, beraberindeki yetkililerle Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’ni ziyaret etti

Burada doktorlar , sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaşan Başbakan Tatar, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci eşliğinde hastaneyi gezerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar konusunda da bilgi aldı..

Tatar, bayram boyunca ülkedeki hastanelere ziyaret gerçekleştirerek hem bayramlaşma gerçekleştirdiklerini hem de hastanelerin ihtiyaçları konusunda bilgi aldıklarını kaydetti.

Bayramın ilk günü Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret ettiklerini, hemşire ve ebelerin eylemlerinin de uzlaşıyla sonuçlandığını anımsatan Tatar, dün de Gazimağusa Devlet Hastanesi ve buradaki PCR laboratuvarını ziyaret ederek , başhekimden hastanenin sorun ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldıklarını söyledi.

Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nin 80 yatak kapasitesiyle bölgeye çok büyük hizmet verdiğini ve hastaların da aldıkları hizmetten memnun olduğunu dile getiren Tatar, hastane personelini özverili çalışmalarından dolayı kutladı .

Hükümetin son 1 yıldır yaptığı çalışmalarla hukuki ve bürokratik engellerin aşıldığını ve Girne Amerikan Üniveritesine ait hastane inşaatının, Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini anımsatan Tatar, hastaneyi tamamlamak için ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini kaydetti.

Hedeflerinin bu hastaneyi yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu vurgulayan Tatar,böylelikle, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nin iki katı kapasiteye 160 yatağa sahip tam donanımlı yeni bir hastenenin Girne halkının hizmetine sunulacağını ifade etti.

Pandemi sürecinde, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara ek olarak Girne’ye de yepyeni hastane kazandırmaya yönelik çalışmaların son noktaya geldiğini kaydeden Tatar, Girne halkına bayram gününde bu müjdeyi vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Pandemi hastanesi konusundaki sıkıntıların aşılması için Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Ayakta Tanı Merkezi’nin 50 yataklı bir pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü belirten Tatar, yapılacak ek çalışmayla buranın 100 yatak kapasitesine çıkarılacağını ifade etti.

Temmuzdan sonra gelen 20 bini aşkın yolcuya , bayram arifesinden itibaren günde 2 bin 500’e yakın yolcunun ülkeye giriş yapmasına rağmen, Covid 19 vakaları konusunda olağanüstü rakamların ortaya çıkmadığını söyleyen Tatar, 1 Temmuz’dan sonra vaka sayısının 40 civarında olduğunu hatırlattı.

Covid vakalarının bir kısmının tedavisinin devam ettiğini bir kısmının taburcu olduğunu bir kısmının ise, hafif vakalar olmaları nedeniyle karantina otelinde izole edilerek tedavi altında tutulduğunu söyleyen Tatar,hastanede tedavisi süren hastaların Nöroloj bölümünde tutulduğunu kaydetti.

Vaka sayısının ,vakalar kapasitenin altında seyrettiğini dile getiren Tatar, vakaların hafif seyretmesi nedeniyle 160 adet solunum cihazından hiçbirinin şu an için Covid 19 vakaları için kullanılmadığını kaydetti.

Bundan sonraki süreçte ne yaşanacağını bilmiyoruz. Ancak aldığımız tedbirler ve yaptığımız düzenlemelerle KKTC’de bu işi iyi yönettiğimize inanıyorum.Sağlık bakanı ve ekibini , sağlık çalışanlarımızı bir kez daha yürekten kutlamak istiyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum “diye konuşan Tatar, KKTC’nin kendi içinde bulunduğu koşullarda ,elinde bulunan imkanlarla bu süreci gayet iyi yönettiğine vurgu yaptı.

Hükümetin , çalışmalarını , ilk önce sağlık sonra ekonomi ilkesi çerçevesinde yürüttüğünü vurgulayan Tatar, Maliye Bakanlığı’nın çalışmasıyla ek mesai sorununun çözüldüğünü anımsattı.

Sağlıkta bir takım altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Tatar, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci’den hastanenin eksikliklerini öğrendiklerini ve bunların da en kısa zamanda giderilmesi için gerekenin yapılacağını ifade etti.

“Bugün esas müjde, önümüzdeki günlerde Girne’ye, yeni ve Doktor Akçiçek Hastanesi’nin 2 katı kapasiteye sahip 160 yataklı yeni hastane kazandırılması için birkaç gün içinde ihaleye çıkılacak olmasıdır”diyen Tatar, hedeflerinin hastaneyi yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu yineledi.

Tatar,yapılan tüm bu çalışmalarla, KKTC Sağlık altyapısının donanımıyla doktorlarıyla , hemşireleri , çalışanlarıyla çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulacağını vurguladı.