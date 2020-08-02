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Başbakan Tatar, Kurban Bayramı kapsamında Girne Doktor Akçiçek Hastanesini ziyaret etti

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Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nin 80 yatak  kapasitesiyle bölgeye  çok büyük hizmet verdiğini ve hastaların da aldıkları hizmetten memnun olduğunu dile getiren Tatar, hastane personelini  özverili çalışmalarından dolayı kutladı .
Başbakan Tatar, Kurban Bayramı kapsamında Girne Doktor Akçiçek Hastanesini ziyaret etti

UBP Genel Başkanı ve Başbakan  Ersin Tatar, Kurban Bayramı çerçevesinde, Sağlık Bakanı Ali Pilli , UBP Genel Sekreteri Ersan Saner , UBP Girne İlçe Başkanı Milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, beraberindeki  yetkililerle  Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’ni  ziyaret etti

Burada doktorlar , sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaşan Başbakan Tatar,  Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci  eşliğinde hastaneyi gezerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar konusunda da  bilgi aldı..

Tatar, bayram boyunca ülkedeki hastanelere ziyaret gerçekleştirerek hem bayramlaşma gerçekleştirdiklerini hem de hastanelerin  ihtiyaçları konusunda  bilgi aldıklarını  kaydetti.

Bayramın ilk  günü Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini  ziyaret ettiklerini,  hemşire ve ebelerin eylemlerinin de  uzlaşıyla sonuçlandığını anımsatan Tatar, dün de Gazimağusa Devlet Hastanesi ve buradaki PCR laboratuvarını ziyaret ederek ,  başhekimden hastanenin  sorun ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldıklarını söyledi.

 

Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nin 80 yatak  kapasitesiyle bölgeye  çok büyük hizmet verdiğini ve hastaların da aldıkları hizmetten memnun olduğunu dile getiren Tatar, hastane personelini  özverili çalışmalarından dolayı kutladı .

Hükümetin son 1 yıldır  yaptığı çalışmalarla  hukuki ve bürokratik  engellerin aşıldığını ve  Girne Amerikan Üniveritesine ait hastane inşaatının,  Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini anımsatan Tatar, hastaneyi tamamlamak için  ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini kaydetti.

Hedeflerinin  bu hastaneyi yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu vurgulayan Tatar,böylelikle, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nin iki katı kapasiteye  160 yatağa sahip tam donanımlı yeni bir hastenenin  Girne halkının hizmetine sunulacağını ifade etti.

 

Pandemi sürecinde, sağlık altyapısının  güçlendirilmesine  yönelik çalışmalara ek olarak Girne’ye de yepyeni  hastane kazandırmaya yönelik çalışmaların son noktaya geldiğini  kaydeden Tatar, Girne halkına bayram gününde bu müjdeyi vermekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Pandemi hastanesi konusundaki sıkıntıların aşılması için  Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesi’nde, Ayakta Tanı Merkezi’nin  50 yataklı  bir pandemi kliniğine dönüştürüldüğünü belirten Tatar,  yapılacak ek çalışmayla buranın 100  yatak kapasitesine çıkarılacağını ifade etti.

Temmuzdan sonra gelen 20 bini aşkın yolcuya ,  bayram arifesinden itibaren günde 2 bin 500’e yakın  yolcunun ülkeye giriş yapmasına rağmen,  Covid 19  vakaları konusunda olağanüstü rakamların ortaya çıkmadığını söyleyen Tatar, 1 Temmuz’dan sonra vaka sayısının  40 civarında olduğunu  hatırlattı.

Covid vakalarının  bir kısmının  tedavisinin devam ettiğini bir kısmının taburcu olduğunu bir kısmının ise,  hafif vakalar olmaları nedeniyle  karantina otelinde izole edilerek tedavi altında tutulduğunu söyleyen Tatar,hastanede  tedavisi süren hastaların Nöroloj bölümünde tutulduğunu kaydetti.

Vaka sayısının ,vakalar kapasitenin altında seyrettiğini dile getiren Tatar, vakaların hafif seyretmesi nedeniyle  160 adet solunum cihazından hiçbirinin şu an için Covid 19 vakaları için kullanılmadığını kaydetti.

Bundan sonraki  süreçte  ne yaşanacağını bilmiyoruz. Ancak  aldığımız tedbirler ve yaptığımız düzenlemelerle  KKTC’de  bu işi   iyi yönettiğimize inanıyorum.Sağlık bakanı ve  ekibini , sağlık çalışanlarımızı  bir kez daha  yürekten kutlamak istiyorum. Hepsinin bayramını   kutluyorum “diye konuşan Tatar, KKTC’nin  kendi içinde bulunduğu koşullarda ,elinde bulunan  imkanlarla bu süreci gayet iyi yönettiğine vurgu yaptı.

Hükümetin , çalışmalarını ,  ilk önce sağlık sonra ekonomi  ilkesi  çerçevesinde yürüttüğünü vurgulayan Tatar, Maliye Bakanlığı’nın  çalışmasıyla ek mesai sorununun çözüldüğünü  anımsattı.

Sağlıkta bir takım altyapı  eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Tatar, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci’den hastanenin eksikliklerini öğrendiklerini ve bunların da en kısa zamanda  giderilmesi için gerekenin yapılacağını ifade etti.

“Bugün esas müjde, önümüzdeki günlerde  Girne’ye, yeni ve  Doktor Akçiçek Hastanesi’nin 2 katı kapasiteye sahip  160 yataklı  yeni hastane  kazandırılması için birkaç gün içinde ihaleye çıkılacak olmasıdır”diyen Tatar, hedeflerinin hastaneyi yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu yineledi.

Tatar,yapılan tüm bu çalışmalarla, KKTC Sağlık altyapısının donanımıyla doktorlarıyla , hemşireleri , çalışanlarıyla çok daha  güçlü bir yapıya kavuşturulacağını vurguladı.

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