Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin 4 Temmuz’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Sezai Sezen ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, başkanlık görevine gelen Sezai Sezen’e ve yönetim kuruluna hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu ve Türk Kızılay’ının uluslararası bağlantıları ile Kıbrıs Türk halkı için 60’lı yıllarda hatta öncesinde görev yapmış başkanları rahmetle andı.

Sezen’in uzun yıllar belediye başkanlığı görevi yürüttüğünü hatırlatan Tatar, Belediye Başkanlığı döneminde önemli ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkilerin değerlendirilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ına da büyük katkılar yapılabileceğine inanç belirtti.

“Kızılay; gerek Ramazan aylarında gerekse ihtiyaçlılara yaptığı yardımlarda her zaman üstün bir gayret ortaya koymuştur” diyen Tatar, pandemi döneminde bir önceki başkan Esat Altay’ın da olağanüstü bir gayretle çalıştığını belirterek, emeği geçen herkese ve Altay’a teşekkür etti.

“Başbakanlık’ta kurulan koordinasyon ofisiyle işbirliği içerisinde binlerce yardım, ihtiyaçlı insanlara ulaştırılmıştır” ifadelerini kullanan Başbakan Tatar, bu çalışmaları yeni yönetimin de en iyi şekilde sürdüreceğine, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın daha da gelişeceğine, örgütleneceğine ve halka her türlü koşulda yardım ve katkı yapacağına inanç belirterek, başarılar diledi.

SEZEN

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Sezai Sezen ise kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Ersin Tatar’a kendilerini kabul etmesinden dolayı teşekkür ederek yeni yönetim kurulu üyelerini takdim etti.

Sezen, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın gönüllü, halkın her zaman yanında olan güzide bir kuruluş olduğunu ifade ederek, pandemi döneminde Başbakanlık ile birlikte çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Sezen, “Bizler yeni yönetim olarak Kıbrıs Türk Kızılayı’nın daha vizyonlu bir şekilde yönetilmesini, kurum kuruluşlarla daha ciddi işbirliği içerisinde olmasını ve sadece gıda yardımı ve Ramazan iftarları değil büyük projelere de imza atmasını istiyoruz. Kendi içimizde bunun çalışmalarını başlattık” dedi.

Sezen, pandemi dönemi 3 milyon TL toplandığını ve Başbakanlık Acil Yardım Koordinasyon Komitesi ile işbirliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi olarak dağıtıldığını ifade etti. Hedeflerinin; açık, şeffaf ve hesap verebilir bir kızılay yapısı kurmak ve kurumlaşarak her gelen yönetimin bir sonrakine bir şey bırakarak devam etmesi olduğunu söyledi.

Kabulde Başbakan Ersin Tatar’a pandemi döneminde yapılan yardımlar ve çalışmalara ilişkin derneğin hazırladığı rapor da başkan Sezen tarafından sunuldu.