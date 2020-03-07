  • BIST 109.601
  • Altın 327,727
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Başbakan Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke muhtarlarıyla buluştu

» »
Başbakan Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke muhtarlarıyla buluştu
Başbakan Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke muhtarlarıyla buluştu

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Başbakan Tatar hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu da söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak yan yana yaşayan iki devlet şeklinin benimsenmesi gerektiğini, bu durumu artık dünyanın da görmeye başladığını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Lefkoşa Eziç Restorant’ta bazı Bakan ve Milletvekillerinin de katılımla gerçekleşen toplantıda, Başbakan Tatar kadın muhtarların 8 Mart kadınlar gününü birer gülle kutladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Ersan Saner, muhtarların halkın nabzını tutan temsilciler olduğunu belirterek, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde onlara büyük iş düşeceğini kaydetti.

Ardından, Lefkoşa Bölgesi muhtarlar birliği Başkanı Derviş Dizliklioğlu ve KKTC muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet de söz alarak Başbakan Ersin Tatar’a seçimde başarılar diledi.

Her iki muhtar da Başbakandan muhtarlar yasasının bir an önce meclisten geçmesi için destek verirken, muhtar maaşlarının da artırılmasını talep etti.

Başbakan Ersin Tatar da büyük bir katılımın gerçekleştiği muhtarlar toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Her şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için, her şey birlikte daha güzel işlere imza atmak için” diyen Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Kendisinin muhtarların gerçek dostu olduğunu, sadece seçim zamanı değil her daim onlarla iç içe zaman geçirdiğini, sıkıntılarına çözüm aradığını ifade eden Tatar, nitekim İrsen Küçük Hükümeti döneminde de maliye bakanı olarak muhtarlara asgari ücretin yarısı kadar maaş verilmesinde emeği olduğunu hatırlattı.

Başbakan Tatar, şimdi de Başbakan olarak muhtarların maaşlarına yeterli bir artışın yansıtılacağı sözünü verdiğini belirtti.

Ülkenin ekonomik olarak kalkındırılması ve Rum’a karşı verilen mücadelede birlik ve beraberlik gerektiğini dile getiren Tatar, ancak beraber hareket edilmesi halinde başarıya ulaşılabileceğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelede KKTC Devletinin değerinin arttığını söylemenin son derece yerinde olduğunu, Türkiye’nin desteğinin de motivasyonlarını artırdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışılması gerektiğine işaret etti.

Tatar, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak yan yana yaşayan egemen iki devlet şeklinin benimsenmesi gerektiğini, bu durumu artık dünyanın da görmeye başladığını dile getirerek, kendisini art arda ziyaret eden yabancı gazete muhabirleriningündeme getirdiği sorulardan da bunun anlaşılabileceğini vurguladı.

Hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu belirten Başbakan Tatar, “hedefimiz refah düzeyi yüksek, güçlü bir KKTC’dir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere kolay gelmediğini, Türkiye’nin de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anımsatan Tatar, ancak Kıbrıs Türk halkının birlik içinde yürüttüğü mücadelenin azımsanamayacak seviyede olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanınır hale getirebilmek için onurlu bir politika yürüttüklerinin de altını çizdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…07 Mart 2020 Cumartesi 11:07
  • Erhürman’ın ziyaretleri07 Mart 2020 Cumartesi 09:56
  • Çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi basına tanıtıldı07 Mart 2020 Cumartesi 09:52
  • Bazı bölgelerde bugün elektrik yok!07 Mart 2020 Cumartesi 09:49
  • Libya ya gidecek 3000 ton demiri Gazimağusa’ya indirip satan gemi kaptanı tutuklandı06 Mart 2020 Cuma 21:26
  • Çocuk ihmal ve istismarını önleme projesi basına tanıtıldı06 Mart 2020 Cuma 21:13
  • Uluçay: Son söz Kıbrıs Türk halkının06 Mart 2020 Cuma 21:06
  • CANLI: Ledra'daki yüzlerce Kıbrıslı Rum barikatların kapatılmasını istiyor06 Mart 2020 Cuma 20:34
  • Akıncı: Gelinen kavşaktaki yollardan biri çıkmaz sokak06 Mart 2020 Cuma 19:27
  • Sağlık Bakanlığı:Şu ana kadar herhangi bir Koronavirüs teşhisi yok06 Mart 2020 Cuma 19:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti