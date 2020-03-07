Başbakan Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke muhtarlarıyla buluştu

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Başbakan Tatar hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu da söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak yan yana yaşayan iki devlet şeklinin benimsenmesi gerektiğini, bu durumu artık dünyanın da görmeye başladığını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke Muhtarlarıyla bir araya geldi.

Lefkoşa Eziç Restorant’ta bazı Bakan ve Milletvekillerinin de katılımla gerçekleşen toplantıda, Başbakan Tatar kadın muhtarların 8 Mart kadınlar gününü birer gülle kutladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Ersan Saner, muhtarların halkın nabzını tutan temsilciler olduğunu belirterek, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde onlara büyük iş düşeceğini kaydetti.

Ardından, Lefkoşa Bölgesi muhtarlar birliği Başkanı Derviş Dizliklioğlu ve KKTC muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet de söz alarak Başbakan Ersin Tatar’a seçimde başarılar diledi.

Her iki muhtar da Başbakandan muhtarlar yasasının bir an önce meclisten geçmesi için destek verirken, muhtar maaşlarının da artırılmasını talep etti.

Başbakan Ersin Tatar da büyük bir katılımın gerçekleştiği muhtarlar toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Her şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği için, her şey birlikte daha güzel işlere imza atmak için” diyen Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Kendisinin muhtarların gerçek dostu olduğunu, sadece seçim zamanı değil her daim onlarla iç içe zaman geçirdiğini, sıkıntılarına çözüm aradığını ifade eden Tatar, nitekim İrsen Küçük Hükümeti döneminde de maliye bakanı olarak muhtarlara asgari ücretin yarısı kadar maaş verilmesinde emeği olduğunu hatırlattı.

Başbakan Tatar, şimdi de Başbakan olarak muhtarların maaşlarına yeterli bir artışın yansıtılacağı sözünü verdiğini belirtti.

Ülkenin ekonomik olarak kalkındırılması ve Rum’a karşı verilen mücadelede birlik ve beraberlik gerektiğini dile getiren Tatar, ancak beraber hareket edilmesi halinde başarıya ulaşılabileceğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki haklı mücadelede KKTC Devletinin değerinin arttığını söylemenin son derece yerinde olduğunu, Türkiye’nin desteğinin de motivasyonlarını artırdığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına refah içinde yaşayabileceği bir gelecek bırakabilmek için birlikte çalışılması gerektiğine işaret etti.

Tatar, Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak yan yana yaşayan egemen iki devlet şeklinin benimsenmesi gerektiğini, bu durumu artık dünyanın da görmeye başladığını dile getirerek, kendisini art arda ziyaret eden yabancı gazete muhabirleriningündeme getirdiği sorulardan da bunun anlaşılabileceğini vurguladı.

Hedeflerinin, Türkiye’nin de desteğiyle ülke ekonomisini güçlendirerek, yol, su, elektrik gibi hizmetleri kesintisiz sağlamak olduğunu belirten Başbakan Tatar, “hedefimiz refah düzeyi yüksek, güçlü bir KKTC’dir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere kolay gelmediğini, Türkiye’nin de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anımsatan Tatar, ancak Kıbrıs Türk halkının birlik içinde yürüttüğü mücadelenin azımsanamayacak seviyede olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanınır hale getirebilmek için onurlu bir politika yürüttüklerinin de altını çizdi.