  • BIST 95.182
  • Altın 264,598
  • Dolar 5,8080
  • Euro 6,6160
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Başbakan Tatar Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti

» »
Başbakan Ersin Tatar bugün Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul ederek bir süre görüştü.
Başbakan Tatar Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar bugün Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul ederek bir süre görüştü.

LTB’den verilen bilgiye göre, Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde Harmancı, Başbakan Ersin Tatar’a Başbakanlık görevinin hayırlı olmasını dileğinde bulundu ve belediyenin çalışmaları ve sorunlarıyla ilgili bilgi aktardı.

Başbakan Tatar’ın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Harmancı’ya teşekkür ettiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Maraş'ın açılacağı iddiasını anlamak maalesef tam olarak mümkün olmadı24 Haziran 2019 Pazartesi 17:53
  • Özyiğit, “ansızın bir yemek” organize edilmesini eleştirdi.24 Haziran 2019 Pazartesi 17:17
  • Bu bölgelerde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak24 Haziran 2019 Pazartesi 17:08
  • Kıb-Tek: Yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor24 Haziran 2019 Pazartesi 17:01
  • “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılıyor24 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
  • İTL’den İskele Belediyesi’ne teşekkür ziyareti24 Haziran 2019 Pazartesi 16:07
  • Tatar: Bu ithamları hak etmiyoruz24 Haziran 2019 Pazartesi 15:47
  • Kuzey sahil yoluna yama yapıldı24 Haziran 2019 Pazartesi 15:42
  • Son bir haftada 72 trafik kazası: 1 ölü, 23 yaralı24 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
  • Hava sıcaklığı 41 dereceyi bulacak24 Haziran 2019 Pazartesi 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti