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Başbakan Tatar: Likit Sıkıntısı Çeken İşletmelerin Sorunlarını Gidermekte Kararlıyız

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Başbakan Ersin Tatar, ekonomiyi canlandırmakta, likit sıkıntısı çeken işletmelerin sorunlarını gidermekte kararlı olduklarını belirtti.
Başbakan Tatar: Likit Sıkıntısı Çeken İşletmelerin Sorunlarını Gidermekte Kararlıyız

Başbakan Ersin Tatar, ekonomiyi canlandırmakta, likit sıkıntısı çeken işletmelerin sorunlarını gidermekte kararlı olduklarını belirtti.

Başbakan Tatar, son çıkarılan yasa gücünde kararnamelerle Kredi Faiz Destek Fonunu ve Kredi Garanti Fonu Destekli kredi kullanımının hayata geçmiş olduğunu söyledi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisi de Covid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçmektedir”diyen Tatar “ancak hükümetimiz sektörlerimizin bu dönemi mümkün olan en az sıkıntı ile atlatmaları için üzerine düşeni yapmakta kararlıdır” şeklinde konuştu.

Tatar, “Bu çerçevede çıkarılan kararnamelerle işletmeler 4.000.000 TL´ ye kadar, cirosunun %10´nu geçmeyecek şekilde 6 ay ödemesiz 15 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir” dedi.

Başbakan Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yurt içinden mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çekleri, Hammadde ithalatı, personel maaşları, kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülük ödemeleri olanları kapsayacak . % 12 faiz oranıyla sağlanacak kredinin %3 ü Kredi Faiz Destek fonundan karşılanacak. Bu krediden yararlanabilecekler için getirilen düzenlemeler ise şöyledir;  Kişilerin yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerini ödemesi, hammadde alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerini yerine getirmesi ve personel maaş ödemesi maksadıyla bankalardan kullanacakları kredilere, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) %80 oranında garanti vermesi koşuluyla, ilave bir onay aranmaksızın faiz desteği sağlanacaktır.

Kredi Portföy Tutarı 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olurken en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredi  kullandırılabilecek ve  30 Haziran 2020 tarihi dahil olmak üzere  yıllık cirosunun %10’unu aşmayacak şekilde  4.000.000-TL (Dört Milyon Türk Lirası)´na kadar kredi kullananlar Faiz Destek Fonu´ndan %3 faiz desteğinden yararlandırılacaktır.”  

Bu krediler için bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve benzeri masraf alınmayacağını belirten Başbakan Tatar, “kredinin aynı kişi adına birden fazla taksitli kredi hesabı açılarak kullandırılabileceği gibi, 30 Haziran 2020 tarihine kadar borçlu cari hesap şeklinde çalıştırılıp, 30 Haziran 2020 itibariyle taksitli krediye dönüştürülebileceğini” de kaydetti.

Ersin Tatar, “Borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan kredilerde kredinin vadesi ve ödemesiz dönem ilk kullanım tarihinde başlayacaktır. %12 faizin 9 puanı kredi kullanan kişiden 3 puanı kredi faiz destek fonundan karşılanacak ve Bankalar tahsil etmiş oldukları taksitler için Fondan faiz desteği talebinde bulunacaktır” dedi.

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