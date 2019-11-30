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Başbakan Tatar Londra'da temaslarına devam ediyor

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Başbakan Tatar Londra'da temaslarına devam ediyor
Başbakan Tatar Londra'da temaslarına devam ediyor

Başbakan Tatar Londra'da temaslarına  devam ediyor

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyeti, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında, İngiltere’de doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) yetkilileriyle görüştü.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere örgütünün kuruluşunu önemsediğini belirten Başbakan , birliği oluşturan gençleri tebrik etti ve gençlerin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Devlet olarak KTGBİ’nin projelerine destek sözü verdi.

KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere'deki gençlerin kötü alışkanlar ve çeşitli tehlikelerle karşılaştığını belirtti ve bunların üstünden gelmek için birlik olarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup sosyal faaliyetlere ve sosyal sorumluluk projelerine teşvik ettiklerini vurguladı.

KTGBİ'nin amaçlarına değinen Horozoğlu şu açıklamayı yaptı: "Özellikle Londra'da suç oranları hızlı bir şekilde yükseliyor ve kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu neden dolayı gençlerimizi sokaktan uzak tutmak için sürekli aktif bir şekilde gençlerimizin ilgisini çekecek faaliyetler düzenliyoruz. Bizim amacımız İngiltere’deki gençlerimizin asimilasyonu engellemek, gençlerimize kültürümüzü tanıtmak ve Kıbrıs Türk kimliğine sahip çıkmak.

GÖNÜL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRELİM

Memleketimizle gönül bağımızı güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Gençlerimiz kültür ve kimlikleri hakkında donanım sahibi olmaları, kültürlerini tanıyıp, yaşatmaları açısından çeşit çalışmalarımız gerçekleşti ve daha kapsamlı bir şekilde devam edecek"

ASLA PES ETMEYİN

Gençleri gönülden tebrik eden Başbakan Tatar, tüm zorluklara rağmen asla pes etmeyin ifadesini kullandı. Başbakan Tatar şöyle devam etti:

"Sizler oldukça zor bir şeyi başarıyorsunuz ve geleceğimizin teminatı olan gençleri etkili bir şekilde örgütlüyorsunuz. Sizler bizim gururumuzsunuz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birer temsilcisisiniz. Herşeye rağmen hiç bir zaman umudunuzu yitirmeyin, asla pes etmeyin" dedi.

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