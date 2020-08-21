Başbakan Tatar: Maraş mutlaka açılacak

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın mutlaka açılacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar bugün TRT Habere konuk olarak Kapalı Maraş’ın açılması konusunda önemli açıklalarda bulundu.

Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde olduğunu dile getiren Tatar, maraşın açılımı için Dışişleri Bakanlığı’nın envanter çalışması başlattığını ve artık açılım aşamasına geldiğini belirtti.

Başbakan Tatar, Kapalı Maraş’ın açılması için yeterli alt çalışmanın da olduğunu söyledi.

Tatar ‘bize bundan sonra düşen görev KKTC’yi dünyaya tanıtmak ve biz bunun için elimizden geleni yapacağız’ dedi.