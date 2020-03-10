  • BIST 106.584
  • Altın 326,717
  • Dolar 6,1144
  • Euro 6,9380
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Başbakan Tatar polise eylemdeki tavrı nedeniyle teşekkür etti

» »
Başbakan Tatar polise eylemdeki tavrı nedeniyle teşekkür etti
Başbakan Tatar polise eylemdeki tavrı nedeniyle teşekkür etti

Başbakan Ersin Tatar, Lokmacı kapısına gitti, polise dünkü eylemde yaptıkları dolayısıyla teşekkür etti…

Başbakan Tatar’a incelemeleri sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da eşlik etti.

Basına yaptığı açıklamada Lokmacı sınır kapısında dün yaşananlara dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, BM askerlerinin KKTC sınırları içerisine gelme teşebbüsünde bulunduğunu ancak böyle bir harekete asla müsaade edilmeyeceğinin polisin aldığı tedbirlerle gösterildiğini ifade etti…

Polise teşekkür ederken karşı tarafa da “KKTC sınırları bizim için önemlidir ve bunun dikkate alınması gerekmektedir. Burada bir devlet vardır. Bu devletin sınırları vardır dolayısıyla böyle olaylara müsaade edilmez” mesajı verildiğini kaydeden Tatar, KKTC devletinin kendi iç güvenliği, tedbirleri ve kararlarının uygulandığını aktardı…

Zaman zaman yapılan açıklamaların da kendilerini üzdüğünü belirten Tatar, mütekabiliyet gereği ne gerekiyorsa yapıldığını ve yapılacağını vurguladı…

Tatar, “KKTC devletine sahip çıkma, sınırlarına sahip çıkma, kendi kendimizi yönetme hakkının bu topraklarda var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi…

Rum Yönetimi’nin kapıları kapatmasıyla ilgili farklı değerlendirmeler olduğunu kaydeden Tatar, kendileri için önemli olanın halkın sağlığı ve güvenliği olduğunu kaydetti…

Tatar, Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği tedbirlerin iki katına çıkarıldığını da anımsatarak, alınan tedbirlerin paylaşılmaya devam edileceğini söyledi…

Başbakan Tatar BM Barış Gücü’nün eylemdeki tavrına ilişkin bir de yazılı açıklama yaptı…

UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Rum tarafının bir unsuru gibi davranmasının yanlış olduğunu vurguladı…

“Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta nasıl görev yapacağına dair Kıbrıs Türk tarafı ile bir statü anlaşması yapması gerektiğini ifade eden Başbakan Tatar, Barış Gücü’nün Cumartesi günü Lokmacı’da gösteri yapan kişilerin üzerine sağlığa zararlı biber gazı sıkarken seyrettiğini anımsattı…

Barış Gücü’nün dünkü eylemde kapı açılırken varılan uzlaşmaya aykırı bir tutum takınmaya kalkıştığını ve polisin de Barış Gücü askerlerini geri ittiğini anımsatan Başbakan Tatar, “Öncelikle polisimizi yerinde ve anında hakkımızı ve hukukumuzu korumak için yaptıklarından dolayı kutluyorum. Bu vesile ile Barış Gücü’nün Rum tarafının bir unsuruymuş gibi davranmasının yanlış olduğunu vurguluyorum. Son olay da göstermiştir ki Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta nasıl görev yapacağına dair Kıbrıs Türk tarafı ile bir statü anlaşması yapması gerekmektedir. Konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilecektir” dedi…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar polise eylemdeki tavrı nedeniyle teşekkür etti10 Mart 2020 Salı 12:41
  • İskele ve Mağusa bölgesinde marketlerde kolanya kalmadı!10 Mart 2020 Salı 12:38
  • Siber aday olmayacak10 Mart 2020 Salı 12:22
  • SON DAKİKA HABERİ: 3 kişi CORONA şüphesi ile hastaneye gönderildi!10 Mart 2020 Salı 12:19
  • Alman Turist’in geldiği uçaktaki yolcular da kontrole çağrılıyor10 Mart 2020 Salı 12:02
  • Slovakya Büyükelçiliği Yarın Yapılması Planlanan İki Dillilik Derneği Çalıştayı Ziyaretinin Ertelendiğini Duyurdu10 Mart 2020 Salı 11:58
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrrufu10 Mart 2020 Salı 11:42
  • Pencereden atlayarak canına kıydı!10 Mart 2020 Salı 11:40
  • Sağlık Bakanlığı:Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması gerekiyor10 Mart 2020 Salı 11:37
  • Güneyde Korona önlemi! Devlet Hastanesi 2 gün kapalı10 Mart 2020 Salı 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti