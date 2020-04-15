Başbakan Tatar, Prof. Dr. Benter’i kabul etti

Başbakan Ersin Tatar Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 449. ve Vakıflar İdaresi’nin Türk yönetimine devrinin de 64. yılı nedeniyle Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr İbrahim Benter’i kabul ederek görüştü.

Başbakan Ersin Tatar Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 449. ve Vakıflar İdaresi’nin Türk yönetimine devrinin de 64nci yılı nedeniyle Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr İbrahim Benter’i kabul ederek görüştü.

Başbakan kabulde yaptığı konuşmada, Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 449. ve İngilizlerden Türk yönetimine devrinin 64nci yılını kutlayarak Vakıflar İdaresi’nin İngiliz Yönetimine devri için büyük mücadele veren başta Milli Mücadele Liderimiz Dr. Fazıl Küçük olmak üzere tüm arkadaşlarını minnetle andı.

Kıbrıs Türk halkının varlığı ve mücadelesinde Vakıfların çok önemli bir görev yürüttüğünü kaydeden Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk ekonomisine katkısının da büyük olduğuna işaret ederek elde edilen gelirlerinin halkının iyiliği yönündeki yardımların önemine dikkat çekti.

Çok zor günlerden geçilmekte olduğu bu dönemde ihtiyaçlı insanlara vakıflarca el uzatılmasının da önemine işaret etti. Vakıfların kuruluş ilkeleri doğrultusunda başarılı çalışmalar yaptığına vurgu yapan Başbakan, bunda yönetimin başarısının da büyük olduğunu söyledi.

Vakıfların elde ettiği gelirleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının Vakıfların amaçlarına uygun olduğunu ve bunda Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ve Genel Müdür İbrahim Benter’in başarılı yönetiminin de katkısı olduğunu kaydederek Gökmen ve Benter’i kutladı.

Vakıfların Kıbrıs Türk halkının bir öz kuruluşu olduğuna da dikkat çeken Başbakan gerek yönetim kurulu gerekse de çalışanların özveriyle değerli çalışmalar ortaya koyduklarını belirterek çalışmaları için kutladı.

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresinin 449 yıldır aynı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. En zor günlerinde her zaman Vakıflar idaresinin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve hayır işleri yaparak topluma hizmet ettiğini kaydetti.

Vakıflar İdaresi’nin Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Benter, Sayın Başbakan’ın talimatlarıyla kurulan koordinasyon çerçevesinde ihtiyaçlı insanların ihtiyaçlarının karşılanması için cana başla çalıştığını anlattı.