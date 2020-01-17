  • BIST 121.329
  • Altın 295,275
  • Dolar 5,8924
  • Euro 6,5415
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Başbakan Tatar, Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

» »
Başbakan Ersin Tatar, gelişen dünya içinde, halka daha fazla imkanlar sunabilmek ve çağdaş dünyanın nimetlerinden karşılıklı faydalanabilmelerini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.
Başbakan Tatar, Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar, gelişen dünya içinde, halka daha fazla imkanlar sunabilmek ve çağdaş dünyanın nimetlerinden karşılıklı faydalanabilmelerini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke’den KKTC’ye selam getirdiklerini söyleyerek, Silifke hakkında Başbakan Ersin Tatar’a bilgi veri.

Silifke’de tarım, turizm ve sanayi alanında faaliyetler yapıldığını anlatan Kaynar, Silifke’yi, TC’nin KKTC’ye açılan kapısı diye nitelendirdi.

KKTC’deki Ticaret ve Sanayi Odası ile odalarının sıcak ilişkiler içinde bulunduğunu, bu iyi ilişkilerin artması için temaslarını sürdürdüklerini ifade eden Kaynar, KKTC’ye sık sık geldiklerini, bu gelişlerinde de Başbakan Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini söyledi ve Başbakan Tatar’a başarılar diledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Kaynar ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TC ile ekonomik, kültürel, siyasi ilişkilerin zaman içinde geliştiğini söyledi.

TC ile KKTC’nin günümüz teknolojisi sayesinde daha yakın olduğunu ve yakınlaşmaya devam ettiğini vurgulayan Başbakan Tatar, “Bir bakıma iç içeyiz. Bizim burada önemli bir Türkiye yakınlığımız var. Bu hem ekonomimizin gelişmesi açısından, hem de bizleri siyaseten güçlü kılmaktadır” dedi.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmelere de değinen Başbakan Tatar, “mavi vatan dediğimiz kavramların yerleşmesi, Libya ile yapılan anlaşma ile bambaşka bir harita ortaya çıktığı” şeklinde konuştu.

“Doğu Akdeniz’de zenginliklerin paylaşımında, TC ile bütün gönül birliğimizi daha da pekiştiren ekonomik ve stratejik bir takım hak ve çıkarlarımız ve menfaatlerimiz, bizi birlikte bağlayan çok önemli unsurlar var” diyen Başbakan Ersin Tatar, bu unsuların da dünya konjonktüründe giderek daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Tatar, halkın refah ve esenliği için birlikte çalışarak daha iyi üreten, daha iyi yönetebilen bir yapı ortaya çıkarmanın amaçları olduğunu belirterek, gelişen dünya içinde, kendi insanlarına daha fazla imkanlar sunabilmek ve çağdaş dünyanın nimetlerinden karşılıklı faydalandırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Karşılıklı ticaretin önemine de değinen Başbakan Tatar, TC ile işbirliğinin geliştirilmesi temennisinde bulundu ve Silifke halkına sevgi ve saygılarını gönderdiğini söyledi.

Konuşmalar ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaya oturan tankere hava şartları engeli!17 Ocak 2020 Cuma 17:56
  • Göreve atamalar devam ediyor17 Ocak 2020 Cuma 16:12
  • Dikkat sahte para!17 Ocak 2020 Cuma 15:50
  • Cemal Bektaş hayatını kaybetti17 Ocak 2020 Cuma 15:21
  • Taçoy:Mavi Vatan’da doğalgaz varsa bulacağız17 Ocak 2020 Cuma 14:52
  • Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi iki yasa ve bir yasa  tasarısını oy birliğiyle onayladı.17 Ocak 2020 Cuma 14:44
  • Yeşilay Derneği faaliyetlerine hız verdi17 Ocak 2020 Cuma 14:43
  • KTMMOB Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni dava etti. 17 Ocak 2020 Cuma 14:42
  • Tatar: KKTC ile Türkiye Doğu Akdeniz’de birlikte hareket ediyor17 Ocak 2020 Cuma 14:38
  • Ülkemizde ikinci kalp nakli de başarıyla gerçekleştirildi!17 Ocak 2020 Cuma 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti