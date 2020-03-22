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Başbakan Tatar, Siyasi Parti Temsilcileriyle Bir Araya Geliyor

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Başbakan Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla biraraya geliyor.Görüşme saat 15.00’te Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alacak.Görüşmede, ülkede korona virüsle ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Başbakan Tatar, Siyasi Parti Temsilcileriyle Bir Araya Geliyor

Başbakan Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti  başkanlarıyla biraraya geliyor.

Görüşme saat 15.00’te Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alacak.

Görüşmede, ülkede korona virüsle ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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