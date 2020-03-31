Başbakan Tatar: Sloganımız, ‘Kredi Kullan Çekini Öde’ İşte detaylar...

Başbakan Ersin Tatar Sosyal Medyada yaptığı açıklamada kredi konusunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan’ın açıklaması şöyle:

‘Değerli halkımız; Sloganımız “ kredi kullan çekini öde”…Hedefimiz ihtiyaç duyan iş insanlarımızın 45 gün içinde kredi kullanarak çeklerini ve maaşlarını ödemesidir.

A-Bunun için 1 milyar TL’lik bir kredi kaynağı oluşturduk Bu kredi % 9 faizle 6 ayı ödemesiz bir yıl vadeli olarak kullanılabilecektir.

B-Kalkınma Bankamız da iş insanlarımız için 50 milyon TL’lik bir kredi kaynağı sağlamıştır. Bu kredi imkanından 4 şekilde yararlanılabilecektir.

100 bin TL’ye kadar

101 bin -200 bin TL arası

201 bin -300 bin TL arası ve

301 bin -500 bin TL arası.

Bu dört paket de 6 ay ödemesiz 3 yıl vade içerecek.

C-Halk Bankası vasıtası ile de esnafımız 225 bin TL’ye kadar kredi kullanma şansına sahip oldu. Bu kredi de üç ayı ödemesiz olarak kullanılacak. 25 bin liraya kadar olan krediler % 4.5’tan 36 ay, 100 bin liraya kadar olanlar yine % 4.5’tan 60 ay iki kefille, 225 bin TL’ye kadar olanlar da yine % 4.5 faizden ipotekli 60 ay vadeli olarak kullanılabilecektir…’