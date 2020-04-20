Başbakan Tatar; sporun geleceğini açıkladı

Başbakan Ersin Tatar BRT 1 de yayınlanan ve Hasan Topaoğlu, Ahmet Ogan, Çelen Oben’in katıldığı Spor Gündemi’ne canlı telefonla bağlanarak son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19’la mücadele verildiğini, KKTC olarak iyi bir yönetim ortaya koyduklarını ve cesur kararlar aldıklarını belirten Başbakan Ersin Tatar, gelecekle ilgili planlama yapacaklarını, sporun çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, başta Futbol federasyonu ve diğer federasyonlar olmak üzere işin ekonomisi ile uğraştıklarını , faaliyetlerin en erken zamanda başlamasını kendilerinin de istediğini belirtti. Geleceği şekilendirirken mayıs ayı sonuna doğru kademe kademe sporun başlayacağı düşüncesinde olduklarını belirten Başbakan Ersin Tatar, bilim ve sağlık kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda çalışmaların grup olarak yapılabileceği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Sürecin böyle devam etmesi halinde Mayıs başında kontrollü antremanları başlatabileceklerini belirten Tatar Haziran ayında da öncelikle futbolu ve birçok branşı oynatabiliriz dedi. Gece maçlarına da sıcak baktığını ve elektirik ücretleri konusunda gereken desteğinde verilerek gece maçlarının ön plana çıkarılabileceğini açıkladı. Eğer süreç seyircisiz gerektirirse öylede yapabilirz ama sağlık ve bilim kurulundan gelecek olan karara göre yön vereceğiz. Ben iyiye gittiğimizi düşünüyorum.

Tatar, sporun ve sağlığın ekonomik ve sosyal olarak önemli bedelleri olduğuna da dikkat çekti. Kulüplerin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunun bilinci içerisinde olduklarını kaydeden Tatar, spor fonu kaynaklarının değerlendirilmekte olduğunu, kesintiler olabileceğini belirterek bu kaynağın spor ve futbol için kullanılacağını söyledi.

Sporun gençlik açısından ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, “Gençler bizim için çok önemlidir.” dedi. Öncelikli olarak spora önem verdiklerine dikkat çeken Ersin Tatar, spor faaliyetlerinin yapılacağının müjdesini de verdi.

İçte spora daha fazla yoğunlaşılması gerektiğine işaret eden Tatar, korona öncesi ve sonrası hayatın değişeceğini, öz değerlerimize daha fazla önem vermeleri gerektiğini ve eğlenceden daha çok spora önem verilmesi gerektiği mesajını verdi. Sağlığımıza özen göstermemizin de şart olduğuna dikkat çeken Tatar, yeni kültür ve yeni alışkanlıklar olacağını ama sağlıklı yaşam için spora daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Spora verilecek önemle ilgi öncülük yapacaklarını ifade eden Ersin Tatar, çocukları spora yönlendirmek, kişisel yeteneklerini keşfetmek ve onlara bu konuda destek olunarak her türlü faaliyetin yapılması için spora ve sağlığa daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tasarruf yapılması konusuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, bütçeleri kendi öz kaynaklarımıza ayırarak, kendi gençlerimize daha fazla önem ve şans verilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkeye kaliteli yabancı futbolcular geldiğini hatırlatan Tatar, önemli hizmetleri ve katkıları olduğunu, bunun değerini bildiklerini belirterek, kalite ve yetenek meselesinin varlığını bildiklerini ancak ekonomik olarak düşünüldüğünde kendi gençlerimize daha fazla harcama yapma durumunda olduklarını kaydetti.

Kalkınma bankasından borçlanma konusuna da değinen Başbakan Ersin Tatar, borçlanma olması halinde geri ödenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yapılacak yatırımların altyapılara da harcanmasına sıcak baktıklarını söyleyen Ersin Tatar, cari giderlerden kaçınarak altyapıya kalıcı harcamaların olması gerektiğine vurgu yaptı.

Spor Federasyonları ve kulüplerin alacakları konusuna da değinen Başbakan Ersin Tatar, ödenmesi için gerekli talimatı verdiğini ve gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.