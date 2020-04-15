Başbakan Tatar Taksicileri kabul etti

Başbakan Ersin Tatar Birleşik Taksiciler Birliği’nden bir heyeti Başbakanlık’ta kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakan kabulde yaptığı konuşmada, taksicilerin bir turizm adası olan ülkemiz için büyük önemi bulunduğuna işaret ederek içinden geçilmekte olunan bu zor dönemde sağlık açından ciddi sıkıntı yaratacağından dolayı birçok sektörün çalışamadığına ve bunun da birçok sorun doğurduğuna işaret etti. Koşulların düzelmesiyle kısa sürede sektörlerin çalışmaya başlayacağına inandığını belirten Başbakan, eski çalışma günlerine geri dönülmesiyle kayıt altında, haksız rekabete geçit vermeden taksicilerin hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

Birleşik Taksiciler Birliği adına konuşma yapan Genel Sekreter Murat Karalar ise kabulden dolayı Başbakan Tatar’a teşekkür ederek taksiciler olarak sıkıntılı olduklarını belirtti ve Başbakan’a sorunlarını aktararak sıkıntıları bilgisine getirmek üzere ziyarette bulunduklarını kaydetti.