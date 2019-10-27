Başbakan Tatar: "TC-KKTC bağlarının kopartılması için oyunlar oynanıyor"

Başbakan Ersin Tatar ayrıca Hatay’ın ilçesi Payas’ta, yetenekli çocuklara eğitim vermek ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek üzere ücretsiz eğitim veren Payas Belediyesi STEM Merkezi’ni de ziyaret ederek bilgi aldı.

Diğer ziyaretlerinde olduğu gibi Kırıkhan'da coşkuyla ağırlanan Tatar'ı belediye binası önünde aralarında gazilerin de bulunduğu kalabalık bir heyet karşıladı. Başbakan Ersin Tatar’a Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, KKTC ve Türk Bayrağı ile Kuran-ı Kerim hediye etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar Kırıkhan Belediye Meclisi'ne hitap ettiği konuşmada, güzel karşılama için teşekkür etti. Tatar, Kıbrıslı bir Türk olarak buralarda bu kadar sevilmenin ve muhabbetle karşılanmanın kendisini duygulandırdığını söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının verdiği bağımsızlık mücadelesine değinerek, “Türkiye’nin gücü ve desteğiyle mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. Kıbrıs Türk halkının 1974’te Barış Harekatı ile kendi devlet çatısı altında yaşama imkanına kavuştuğunu söyleyen Tatar, “Türkiye’nin desteğiyle bugünlere geldik. Kutsal mücadeleyi aynı duygu ve anlayışla sürdürüyoruz” dedi. Kıbrıs’ta federal temelde ortaklık cumhuriyeti için büyük devletler ve BM’nin bazı uzantılarının ısrar ettiğini söyleyen Tatar, ortak federal anlayışta Rumlar ve Türkler arasında dağlar kadar fark bulunduğunun altını çizidi.

Türkiye’nin KKTC’den ayrılması ve TC-KKTC bağlarının kopartılmasının istendiğini ve bu yönde oyunlar oynandığını anlatan Tatar, buna asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Tatar, “Bir devlet kurduk bu devleti ortadan kaldırmak bize yakışmaz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının var olma garantisinin Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu vurgulayan Tatar, başarıyla sonuçlanan Barış Pınarı Harekatı’nın bölgede huzur, güven ve istikrarın sağlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarından KKTC’nin de yararlanması yönünde adımlar atıldığını söyleyen Tatar, "Hakkımızı almak için bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin de eşitlik statüsünde olduğu mesajını dünyaya veriyoruz. Gücümüzü de sizlerden Türk milletinden alıyoruz.

Ne mutlu bize ki beraberiz, et ve tırnak gibiyiz”dedİ. Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, Kıbrıs Türk halkının da Türkiye’nin sıkıntılı günlerinde yanında olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, bayrağa ve devlete sahip çıkılacağını vurguladı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da konuşmasında, KKTC’nin Kırıkhan için özel olduğunu ve Başbakan Tatar’ı ikinci kez ağırladıklarını kaydetti ve Tatar’a “Tek millet - iki devletin başbakanısınız” diye seslendi. Yavuz, davasına inanmış Başbakan Tatar ve ekibini ağırlamaktan onur duyduklarını söyleyerek “Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” dedi.

BELEN ZİYARETİ

Başbakan Ersin Tatar faha sonra Belen Belediyesi'ni ziyaret etti. Başbakan Tatar burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkı ile Anadolu insanının “et ve tırnak gibi” olduğunu; Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin her sıkıntısında yanında olduğunu kaydetti. Başbakan Tatar, Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tatar, Hatay ile KKTC arasında çeşitli bağlar ve iş birlikleri bulunduğunu belirtti. Tatar, Türkiye ile Doğu Akdeniz’deki “Mavi Vatan"da hak ve çıkarların korunması noktasında daha güçlü noktada olunduğunun altını çizdi.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de, Türkiye ile KKTC’nin güvenliğinin paralel yürüdüğünü vurgulayarak, Başbakan Ersin Tatar’ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili verdiği mesajların önemli olduğunu ifade etti.