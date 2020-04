Başbakan Tatar: TGRT’ye yaptığım açıklamada böyle bir ifadem yoktur

Türkiye’de yayın yapan TGRT Haber’e konuşan Başbakan Ersin Tatar, önemli mesajlar verirken, TGRT Haber’in attığı, “KKTC’de koronavirüs kabusu bitti” altyazısı ülkede herkesin dikkatini çekti.

Başbakan Tatar’da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak;” TGRT’ye açıklama yaparken alt yazı olarak KKTC’de korona kabusu bitti diye altyazı yazıldı.. Sosyal medyada benim KKTC’de korona bitti dediğime dair bir sürü asılız ve maksatlı yorumlar yapıldı ..TGRT’ye yaptığım açıklamada böyle bir ifadem yoktur…”diyerek açıklamasını sosyal medyadan paylaştı.

İşte o açıklama;

TGRT’ye açıklamam : Biz de ilk Alman turist kafilesinde tespit edildi, uçuşlarımızı durdurduk, kapıları kapattık, okulların tatili, idari tatiller gibi ve gece sokağa çıkma yasağı var. Elzem hizmetler hariç diğerleri durdu. Biz de son 4-5 gündür vaka yok. hastalarımızın hemen hemen hepsi taburcu oldu. Hastanede 7 kişinin olduğu söylenmekte. Ama kolay bulaştığı için dikkat ediyoruz. Yavaş yavaş bazı iş yerlerinin nasıl açılacağı konusunda çalışma devam ediyor. açılacak iş yerlerinde temas olmasın diye çalışıyor, Türkiye ile de konuşuyoruz.

Halkın yasaklara uyması başarıyı getiriyor. Son günlerde “0” vaka var. Normal yaşama yansıması nasıl olacak?

Bizim şanssızlığımız ada ekonomisi, turizme dayalı. Bunun yanında öğrencilerin olduğu bir ülke. Son yıllarda üniversitelerin başarısıyla dışarıdan gelen öğrenciler, özellikle Türkiye’den gelen öğrencilerimiz 100 bine yakın sayısı ve burada bıçak gibi kesildi. Bütün oteller boş, galiba 20 bin öğrenci kalmış, onlar da 3. Dünya ülkelerinden. Diğer öğrenciler evlerine dönmüşler. Ekonomik hayatta büyük sıkıntı oldu. Buna bağlı olarak maliye gelirleri bıçak gibi durdu. KKTC büyük sıkıntı içinde. Diğer ülkelerde de sıkıntı var ama bizde turizm ve eğitim olduğu için büyük sıkıntı var. Diğer yandan konut sektörü de durdu. Yabancıların buraya bu dönemde gelmesi sıkıntılı. Ancak Kıbrıs Türkü birlik ve beraberlik içerisinde, toplumsal dayanışma ve Anavatanın desteği ile bu sıkıntıları aşmış bir halktır. 63 yılında, 74 yılında burada yaşananlar ortadadır. Kıbrıs Türkünün şanlı tarihinde bu mücadeleler vardır. 74’ten sonra Kıbrıs Türkü korona virüs ile sınavını vermektedir. Küçük bir ada, nüfusumuz burada çalışma izinlerle birlikte 500 bin, çok nüfus yok. Türkiye’nin verdiği mücadeleyi de görüyoruz. En kısa sürece sıkıntıları aşabileceğimiz yönünde umudumuz artmaktadır.

Ankara’nın yardımları hakkında.. bu yardımlar önümüzdeki süreçte devam edecek mi?

Biz ilk günden sağlık bakanlığı ile temasa geçtik. Bunun yanında Fuat Oktay bey ile sürekli temas halindeyiz. Bunların yanında ben 2 kez sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm. Onunla konuşmalarım oldu. O da TC’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, bütün dünyaya olduğu gibi KKTC ye yardımlarının devam edeceğini söyledi. Türkiyenin desteklerini her zaman mutlulukla hissediyoruz. Önemli olan Türkiye’nin meseleyi başarıyla atlatması. Her gün Sağlık bakanın açıklamalarını izliyoruz. Ona göre de düzen kuruyoruz. Elbette bu küçücük adada Kıbrıs Türkü bir çok şeyi başarmıştır. Sağlık çalışanlarımızın yaptıkları büyük fedakarlıkla bu işi iyi yönettik ve bu bize öz güven verdi. Biz bu süreçte vatandaşlarımızı buraya getirip karantina süreci ve sonrasında ailelerine kavuşturabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Almanya bunu yapmadı. Bizimle iletişime geçmedi. Kendi vatandaşları burada kaldı. Karantina sürecinde bizimle iletişimde olmadılar.

Kıbrıs Türk’ü her şeye rağmen bu krizi yöneterek başarıyla çıkarabilmek, dünyadaki hak edebildiği yeri alabilmesi için sesini dünyaya duyurabilmek. Biz KKTC’nin başarı şekilde devam etmesini, bizlerin siyaset ve varlığını sürdürebilmesi için aynı azimle devam ettirmesi çabası içindeyiz.

Bazı Avrupa ülkeleri normalleşme sürecine giriyor. KKTC’de durum ne?

Bizde 4 mayıs konuşuluyor. Sağlık kurullarımız ve ilgili kurullarımız çalışmalarını yapıyor. Temas imkanı olmayan küçük işletmeler, atölye, makinist, marangozlar.. zaten marketler çalışıyor. Mesafeli durma, maskeli alışveriş.. en son en kalabalık yerler açılacak. Restoran, cafeler, okullar.. online eğitim bizde de var. Kolej sınavları eylüle de bırakılmalı. Eylül ayına kadar ertelenme söz konusu olabilir. Ekonomik hayatı yavaş yavaş açmak durumdayız. Türkiye ile uçaklar da başladığında daha iyi olacak. bizde yatay seyir inişe geçti. Güney Kıbrıs kötü durumda. Bizim için esas olan TC dir. Biz ayrı bir devletiz ama ekonomik anlamda entegreyiz. İnşallah bayram sonrası netleşir, ekonomi ve halka yön verme noktasına geliriz.