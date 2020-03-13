Başbakan Tatar: Türkiye’den gelecek uzmanlarla KKTC’deki yapı güçlendirilecek

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Basın Odası programında gazetecilerin sorularını yanıtladı…

Oluşturulan karantinanın yeterli olup olmadığının sorulması üzerine Başbakan Tatar, Türkiye ile temas halinde bir hazırlık yapıldığını, bu işin cevabının olayın boyutuna bağlı olduğunu kaydetti…

Bakanlar Kurulu’nda alınan önlemleri anımsatan Başbakan Tatar, Larnaka’ya inen uçakta bulunan 10 Kıbrıslı Türk’e ulaşılacağını ve evde kalmalarının isteneceğini belirtti…

Tatar, Hükümetin bazı kararlar alabileceğini ancak önemli olanın kararların uygulanması olduğunu kaydederek, halkı korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını gerekmesi halinde daha da tedbir alacaklarını ifade etti.

Bütün imkanların artırılmaya çalışıldığını, tedbir için gerekli siparişlerin verildiğini belirten Tatar, bir soru üzerine Türkiye’den gelecek uzmanlarla da KKTC’deki yapının güçlendirileceğini aktardı.

Tatar, KKTC’de şu anda iki vaka bulunduğunu ve artmamasını temenni ettiklerini ve hiçbir KKTC vatandaşında virüsün saptanmadığını belirtti.

Bir soru üzerine şu an açık olan 3 kapıda daha etkin sağlık kontrollerinin yapıldığını anlatan Tatar, sadece Metehan, Ledra Palace ve Beyarmudu sınır kapılarının açık olduğunu kaydetti…

Kara kapılarında geçişlerde de Bakanlar Kurulu kararına göre belirtilen ülke vatandaşlarının ülkeye geçmesinin yasak olduğunu belirten Tatar, sadece KKTC vatandaşlarının ülkeye girebileceğini ancak onların da 14 gün boyunca izole ortamda kalmasının şart olduğunu anlattı…

Tatar, Güney Kıbrıs vatandaşlarının ülkeye girişlerinde bir sınırlama olmadığını da aktardı.

Havaların ısınmasıyla bu virüsün etkisini yitireceğinin düşünüldüğünü kaydederek, şu andaki tek sıkıntının Alman vatandaşlarının durumu olduğunu aktardı.

Alman Büyükelçisi’yle görüştüklerini ve Almanya’nın bu kişileri almaya sıcak bakmadığını açıklayan Tatar, Alman Büyükelçi’nin 14 gün boyunca burada kalmalarını istediğini ve almayacağını bildirdiğini söyledi.

Tatar, Almanya’nın 14 günden önce vatandaşlarını almayacağını, Almanların da ülkesine dönmek istediğini ancak durum nedeniyle gönderecek uçak bulunamadığını belirtti.

Alman kadının durumunun kötü olmadığını ancak eşinin bazı hastalıklarının bulunması nedeniyle durumunun daha kötü olduğunu aktaran Tatar, durumu en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını ifade etti…

Her şeyi açık ve net açıkladıklarını hiçbir şeyi gizlemediklerini kaydeden Başbakan, devletin kurum ve kuruluşların imkansızlıklara rağmen işi yönetme biçimlerinin büyük başarı olduğunu belirtti…

Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’ndan ayrılmasının ardından toplantının devam ettiğini de anımsatan Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs’ta vaka sayısının arttığını, yoğunluk nedeniyle kapıların 1 Nisan’a kadar kapatıldığını anımsattı…

Tatar, Güney Kıbrıs’ın gerekçesi olmadan sınır kapılarını kapattığını, ancak kendilerinin Güney’deki vaka sayısının artmasıyla birlikte kapı kapatma kararı aldıklarını belirtti…

Ekonomiyle ilgili görüşmelerinin sürdüğünü, bu gibi durumlarda yapılması gerekenin kaynak yaratmak olduğunu ifade eden Tatar, 15-20 gün içerisinde durumun düzelmesini beklediklerini, ancak süreç içerisinde yapılması gerekenin yapılacağını ancak önceliklerinin virüs yayılmadan ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti…

Tatar, turizm, üniversiteler, esnaf ve tüm sektörlerin çok deneyimli olduğunu, bu işin de aşılacağına inandığını, kalıcı darbe olmaması için sağlık kısmını da iyi atlatacaklarına inandığını belirtti…

Tatar, bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ancak olağanüstü hal ilan edilmesi halinde ertelenebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ancak olağanüstü hal ilan edilmesi halinde ertelenebileceğini anımsatan Başbakan Tatar, “Seçim ertelenebilir mi? İşin çok etkisindeyim bilemiyorum. Belki bir iki gün sonra cevap verebilirim. Bunu bekleyip göreceğiz” dedi…

Eğitim konusunda Başbakan, eğitimin telafisi olabileceğini online eğitimin altyapıya bağlı olduğunu, okula gitmeden de eğitimin bu çağda yapılabileceğini kaydetti…

Başbakan Tatar, altyapı ve imkanları çoğaltmak gerektiğini salgın olması durumunda imkanların yeterli olmadığını ancak geliştirileceğini belirterek, bu virüsün en büyük sıkıntılarından birinin de hazırlıklı olunmaması olduğunu kendilerinin de imkanlar ölçüsünde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi…

Ekonominin ne kadar daralacağının ve günün sonunda durumun ne olacağının konuşulmakta olduğunu ifade eden Tatar, bunların hesaplarının yapılmasının ardından Türkiye ile görüşüleceğini kaydetti…

Tatar, küçük bir ekonomisi olan KKTC’de ne kadar dibe vurulursa vurulsun rakamların telafi edilemeyecek boyutta büyük olmayacağını vurgulayarak, mali disiplin ve bütçe disipliniyle şu ana kadar iyi götürdüklerini ancak bu krizin ne kadar etkileyeceğinin görüleceğini aktardı.

Alınan tedbirler nedeniyle salgın durumu olmayacağına inandığını belirten Tatar, şu an için alınan tedbirlerin yeterli olduğunu, Sağlık Bakanlığı kriz masasının birtakım uygulamalar yapabileceğini ancak herkesin de kendini koruması gerektiğini anımsattı