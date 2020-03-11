  • BIST 100.812
  • Altın 330,307
  • Dolar 6,1628
  • Euro 6,9865
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Başbakan Tatar ülkede alınan önlemleri anlattı

» »
Başbakan Tatar ülkede alınan önlemleri anlattı
Başbakan Tatar ülkede alınan önlemleri anlattı

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs görülmesinin hemen ardından tedbirlerin alındığını anımsatan Başbakan, KKTC’de de virüsün görülmesiyle birlikte tedbirlerin artırıldığını söyledi.Tatar, “sınır kapılarında 24 saat denetim olacak. Toplu taşımacılıkta engel getirdik, 10’un üzerinde yolcular ülkeye gelmeyecekler, buna ayinler de dâhil” dedi.

Tatar, Koronavirüs saptanan Alman hastanın ülkeye geldiğinde semptomu bulunmadığını da kaydederek, “Bu hanım epeyi de gezmiş, müzelere gitmiş ve akşam da hasta olmuş. Sabah belli oldu” dedi.

Alman turistle birlikte ülkede bulunan 30 kişinin durumu ile ilgili de Tatar, “Memleketlerine geri gidecekler. Alman büyükelçiliği ile iletişime geçtik. Tur operatörü geri götürecek. Temas kuruldu ve bilgi verildi” şeklinde konuştu.Konuşmasında vatandaşa da çağrıda bulunan Tatar, “Sorumluluğunuzun bilincinde olun. Hasta biriyle yakın temasta olursanız 14 gün evde istirahat edin” dedi.

Tatar herkesin kendisine dikkat etmesini ve kalabalıktan uzak durmasını da tavsiye ederek, süreçte bireysel hijyenin önemine değindi.

Panik olunmamasını da isteyen Tatar, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu, turizm konusunda sıkıntı yaşanmayacağını, meselenin kontrol altında olduğunu söyledi.Tatar, halka panik yapmadan mücadeleye katkı koymaları çağrısı da yaptı.

Sıcaklıklar artınca virüsün yayılma şansı olmayacağını da belirten Tatar, süreci soğuk kanlılıkla yürüteceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsten nasıl korunursunuz?11 Mart 2020 Çarşamba 11:40
  • Güney Kıbrıs’ta Virüs Taşıyan Doktorla Temas Eden 152 Kişinin Testi Negatif11 Mart 2020 Çarşamba 10:54
  • New York'ta Kovid-19 İle Mücadele İçin Asker Devreye Giriyor11 Mart 2020 Çarşamba 10:39
  • Merkel: "Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir"11 Mart 2020 Çarşamba 10:36
  • Türkiye Sağlık Bakanı Koca Ülkedekı İlk Koronavirüs Vakasını Açıkladı11 Mart 2020 Çarşamba 10:27
  • İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı11 Mart 2020 Çarşamba 10:05
  • Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161’e çıktı11 Mart 2020 Çarşamba 09:52
  • Fransa’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 30’a sıçradı10 Mart 2020 Salı 19:27
  • KKTC'de Koronavirüs: Maske takmak gerekir mi ?10 Mart 2020 Salı 19:14
  • "Koronavirüs'ün kuluçka süresi beş gün"10 Mart 2020 Salı 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti