Başbakan Tatar ve Bakan Pilli Açıkladı! Karantina uygulaması yeniden başlıyor! İşte açıklamadan detaylar... (CANLI)

Başbakan Ersin Tatar’ın başkanlığında Sağlık Bakanı Ali Pilli ve bazı bakanların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda bazı kararlar alındı.
Tatar ve Pilli Açıkladı! Karantina uygulaması yeniden başlıyor!
Başbakan Tatar ve Bakan Pilli Açıkladı! Karantina uygulaması yeniden başlıyor! İşte açıklamadan detaylar...
İşte açıklamadan detaylar...
Açıklama Sağlık Bakanlığı'nda yapılıyor.
Açıklamayı Tatar yapıyor... İşte satır başları...
* Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır.
* 1 Temmuz'dan sonra normalleşme sürecini sürdürmeye çalıştık. Dönem dönem sıkıntılar olmulştu.
* 2 PCR test olmasına rağmen %100 bir güvenilirlik yakalanamamıştır.
* İç bulaşlar da başlamıştır.
*Bugün önemli bir toplantı yapıldı.
* B grubu ülkelerinde gelen kişilerin bulunduğu ülkelerde Covid-19 vakaları arttığı için
7 gün süre ile karantina kararı alınmıştır.
* B grubu ülkelerden giriş yapacak kişilerin 3 gün kalacaksa ülkede karantinadan muaf tutulacaktır.
* Öğrenciler de 7 gün karantina sürecinde kalacaklardır.
* Karantina süreci 20 Eylül'e kadar devam edecek. Yeniden değerlendirilecektir.
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