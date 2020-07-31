Başbakan Tatar ve Sağlık Bakanı Pilli Bayram ziyareti yaptı

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde personel ve hastaları ziyaret etti…
Hastaları odalarında ziyaret eden Başbakan Tatar bayramlarını kutladı, sohbet etti…
Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde personel ve hastaları ziyaret etti…
Hastaları odalarında ziyaret eden Başbakan Tatar bayramlarını kutladı, sohbet etti…
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