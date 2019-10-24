Başbakan Tatar ve Tarım Bakanı Oğuz, KKTC'ye döndü

Başbakan Ersin Tatar ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Anamur temaslarını tamamlayarak dün akşam ülkeye döndü.

Adana üzerinden KKTC'ye gelen Başbakan Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte gerçekleştirdikleri Anamur temaslarını değerlendirdi.

Tatar, önceki akşam Adana üzerinden Anamur'a geçtiklerini ve Anamur'da gün boyunca çok yararlı ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

“KKTC’YE SUYU SAĞLAYAN ALAKÖPRÜ BARAJI’NI İNCELEDİK”

Anamur'da vali, bölge kaymakamı, belediye başkanı ve diğer yetkililer tarafından karşılandıklarını ifade eden Tatar, burada KKTC'ye suyu sağlayan Alaköprü Barajı'nı yerinde incelediklerini, DSİ yetkililerinden bilgi aldıklarını kaydetti.

Tatar, KKTC'de her çeşmeden akan suyun buradan geldiğine dikkat çekerek, barajın ve suyun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve Anamur halkına teşekkür etti.

“KARŞILIKLI GEMİ SEFERLERİ TURİZMİ GELİŞTİRECEK”

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda da karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri görüştüklerini ifade eden Tatar, Anamur'dan Kıbrıs'a gemi seferlerini hedeflediklerini ve karşılıklı seferlerin turizmi geliştireceğine inanç belirtti.

Anamur Gıda ve Tarım Fuarı'nın açılışına da katıldıklarını ifade eden Tatar, Anamur temasları sırasında başarıyla tamamlandığını öğrendikleri Barış Pınarı Harekatı'ndan ötürü de Türkiye ve Türk askerini tebrik ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin sınırında ve bölgede güvenliğini başarılı bir operasyonla sağladığını ifade eden Tatar, Türkiye'nin istediğinin teyit edildiğini ve başarılı bir harekat olduğunu vurguladı.

Tatar, tarım fuarında seracılığın önemi yanında Anamur'da çok başarılı bir şekilde yürütülen muz üretim tesislerini görme fırsatı bulduklarını ifade etti. Tatar, "Özetle çok dolu bir ziyaret oldu, oradaki kardeşlerimiz ve halkla yararlı temaslarda bulunduk. Bir günde verimli çok güzel bir temasta bulunduk" diye konuştu.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Anamur ziyaretinin ülkeye ulaşan su açısından önemine işaret ederek, büyük fedakarlıklarla ülkeye ulaşan projeyle ilgili detaylı bilgi aldıklarını kaydetti.

“MUZ ÖNEMLİ BİR TARIM ÜRÜNÜ, BU ALANDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Muzun önemli bir tarım ürünü olduğunu ve bu alanda kendilerini geliştirmek istediklerini ifade eden Oğuz, Türkiye ile bu alandaki ticareti geliştirebileceklerine inanç belirtti.

Kıyı ticareti kapsamında ülkedeki muz üretimini Yeşilırmak bölgesinde geliştirebileceklerini ifade eden Oğuz, Türkiye'den bu kapının açılmasının kendilerine fırsat yaratacağına değindi.

“TARIMSAL ALANDA VERİMLİ OLACAK ANLAMLI BİR ZİYARETTİ”

Oğuz, üreticinin toprağına sahip çıkmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, tarımsal anlamda verimli olacak anlamlı bir ziyaret yaptıklarını söyledi.

Dursun Oğuz, Kıbrıs gazileri ve Anamur halkının kendilerine büyük önem gösterdiğini de ifade ederek, kendilerini davet eden ve ağırlayan herkese teşekkür etti.