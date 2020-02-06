Başbakan Tatar, Yeniden Refah Partisi Başkanı Ve Heyetini Kabul Etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de son yaşanan gelişmelerle KKTC’nin daha da önemli bir noktaya geldiğini kaydederek, hidrokarbon arayışları ve bu zenginliklerin paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket edildiğinde çok daha güçlü bir pozisyon sağlandığının altını çizdi.

Başbakan, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargoların, insan hakları bakımından değerlendirildiğinde acımasız bir haksızlık olduğunu da vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar Necmettin Erbakan’ın Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde Türkiye’de hükümet ortağı olduğunu ve Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünü kazandığı, barış ve huzur içinde yaşamaya başladığı bu önemli günün mimarlarından olduğunu belirtti.

“Sizlere de bu değerleri taşıyarak, Türk milletine ve onun siyasetine yapmakta olduğunuz katkılardan dolayı başarılar dilerim” diyen Tatar, Kıbrıs Türkü için önemli olanın TC ile KKTC ilişkilerinin en iyi şekilde geliştirilebilmesi ve her türlü bağların güçlenmesi olduğunu kaydetti.

Tatar şöyle devam etti:

“Her türlü bağlarımızın daha da güçlenmesi önemli. Çünkü bu coğrafyada Doğu Akdeniz’de son yaşanan gelişmelerle esasında Doğu Akdeniz’de KKTC’nin ne kadar önemli noktaya geldiğini bu hidrokarbon arayışları ve bu zenginliklerin paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte beraber hareket edildiğinde çok daha güçlü bir pozisyon sağlandığı, haliyle mutlu Barış Harekatı’nın da ne kadar önemli bir harekât olduğu bir kez daha tarih önünde ortaya çıkıyor.”

Başbakan Tatar, görevlerinin Kıbrıs Türk halkına refah, mutluluk ve her türlü yaşam standardını sağlayabilmek olduğunu da belirtti.

ERBAKAN

Fatih Erbakan, Kıbrıs’ın stratejik bakımından önemine vurgu yaparak, “Kıbrıs millî davamızdır” dedi.

Erbakan, “Kıbrıs adasının stratejik önemi çok büyük. Kıbrıs’tan kalkacak bir savaş uçağı Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve birçok bölgeye kolaylıkla ulaşabilir. Hidrokarbon arama faaliyetlerinden dolayı Kıbrıs ekonomik anlamda da önem taşımaya başladı. Bizim için önemli olan KKTC’nin bağımsızlığını sürdürmesi, Kıbrıs Türklerini azınlık statüsüne düşürecek anlaşmaların asla kabul edilmemesi ve haksız ambargoların bir an önce son bulmasıdır” dedi.