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Başbakan Tatar'dan 11 temmuz basın günü mesajı...

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Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, sorumluluğunun bilincinde olan duyarlı basının, Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgülük ve devlet kurma sürecinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurguladı.
Başbakan Tatar'dan 11 temmuz basın günü mesajı...

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, sorumluluğunun bilincinde olan duyarlı basının, Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgülük ve devlet kurma sürecinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk basınının bugün de kazanılan hakların korunması, devletin yaşatılması ve yüceltilmesi, hukukun üstünlüğüne dayalı, demokratik, özgürlükçü yapının daha ileri taşınmasına,  kalkınmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaratacağı tartışma ortamları, yapacağı haberler ve yer vereceği çeşitli görüşlerle ciddi katkı sağlayacağına yürekten inandığını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“Ahmet Emin Efendi tarafından çıkarılan ve ilk Türkçe gazetemiz olan Saded’in 11 Temmuz 1889’da yayınlanmasının üzerinden 131 yıl geçti.

Kıbrıs Türk medyası bu tarihi olayın öneminin bilinci ile her yılın 11 Temmuz’unu ‘Basın Günü’ olarak kutlamaktadır.

Kıbrıs Türk basını ilk günden bu yana halkımızın özgürlüğünün, hak ve menfaatlerinin savunucusu olmuştur.

İngiliz Sömürge Dönemi’nin başladığı 1878 yılından itibaren ulusal bilinci ayakta tutma, dini aidiyeti devam ettirme gayreti içine giren Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs’ı Yunan egemenliği altına sokma hayaline kapılan Rum komşularımız karşısında da hiç gerilememiş, tam tersine, vatanseverlikle ait olduğu halk için örnek bir egemenlik ve özgürlük çabası içine girmiştir.

Sorumluluğunun bilincinde olan duyarlı, basının Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük ve devlet kurma sürecinin en büyük destekçilerinden bir olduğu açıktır.”

“…İNSANLIĞI VE ÜLKELERİ DAHA İLERİYE, GÜZELE TAŞIR”

Basının özgürce ama sorumluluk bilinci ile görev yapmasının insanlığı, ülkeleri daha ileriye, daha güzel günlere taşıdığının dünyaca kabul edilen bir gerçek olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, basının yozlaşması, yanlış ellere geçmesinin ise hem insanlık hem de ülkeler için ciddi sıkıntılar doğurduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk basınına güvendiklerini, Kıbrıs Türk basınının çağdaş gelişmeler doğrultusunda daha iyiye, daha güzele, daha doğruya yönelmesi ve güçlenmesinin en halisane dilekleri olduğunu vurgulayan Tatar, mesajında şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk basının bugün de kazanılan hakların korunması, devletin yaşatılması ve yüceltilmesi, hukukun üstünlüğüne dayalı, demokratik, özgürlükçü yapının daha ileri taşınması, kalkınmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaratacağı tartışma ortamları, yapacağı haberler ve yer vereceği çeşitli görüşlerle ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm camianın Basın Günü’nü içtenlikle kutlar, tüm basın emekçilerine sağlık ve başarılar dilerim.”

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