Başbakan Tatar’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başbakan Tatar mesajında şunları kaydetti:

“ 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Türk milletinin emperyalizme, esarete, topraklarını ele geçirmek isteyenlere karşı zaferidir.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kendisinden çok daha fazla imkanlara sahip olanlar karşısında azim ve kararlılıkla her şeyi başarmaya muktedir olduğunun göstergesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun habercisidir.

Kıbrıs Türkü ile Çanakkale Savaşlarının pek çok bağı vardır.

Kıbrıslı Türkler, Çanakkale direnişini, Kurtuluş Savaşı’nı kendine rehber edinerek, varoluş ve özgürlük mücadelesi vermiş, kendi devletini kurmuştur.

İnanıyorum ki, bu millet dün olduğu gibi bugün de zor günleri, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacak, mutlaka çok daha güzel günlere ulaşacaktır.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü içtenlikle kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde Türkiye ile KKTC’yi bize mukaddes vatan toprakları kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.”